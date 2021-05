Leclerc: 'No salir ha sido duro para mí, pero me alegro por Carlos'

Redacción deportes, 23 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc, compañero de Carlos Sainz en Ferrari, que, después de firmar la 'pole' el sábado, no pudo tomar la salida este domingo en el Gran Premio de Mónaco a causa de una avería en el palier izquierdo de su coche, explicó que 'no salir fue duro' para él, pero que se alegra del segundo puesto de su colega español.

'Fue duro hoy y lo siento por todo el equipo; porque después de lo que pasó en la calificación los mecánicos hicieron un trabajo increíble; y lo dieron todo para retornar el coche a pista antes de la carrera'; explicó Leclerc, de 23 años, que es sexto en el Mundial, con 44 puntos.

'Tenía muchas ganas de luchar por la victoria aquí, pero no ha podido ser. No poder tomar la salida en la carrera fue duro, más especialmente al ser aquí en casa. Me llevé un disgusto tremendo cuando me di cuenta dentro del coche que algo no funcionaba', explicó.

'Aún tenemos que averiguar el motivo de la avería. Pero ha sido un buen fin de semana para nosotros, sin embargo', apuntó el monegasco.

'Carlos (Sainz) ha sido fuerte y consistente y me alegro por él y por todo el equipo por el hecho de haber conseguido su primer podio con la escudería Ferrari'; opinó Leclerc.

'Después de un difícil año 2020, ha sido una gran recompensa para todo el mundo, tanto la gente que está aquí, como los que están en Maranello. Y el equipo se lo merece, sin duda', manifestó el joven talento monegasco. EFE