Leclerc: 'Pensaba que era una mierda de vuelta, sinceramente'

Redacción deportes, 5 jun (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá primero en el Gran Premio de Azerbaiyán, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este sábado en el circuito urbano de Baku, donde firmó su novena 'pole' en la categoría reina, que, 'sinceramente, pensaba que era una mierda de vuelta'.

'Pensé que había dado una mierda de vuelta, para ser sincero, porque cometí errores en dos o tres curvas; pero le cogí el rebufo a Lewis (Hamilton, de Mercedes) en el último sector y eso me ayudó', admitió Leclerc, de 23 años, que es sexto en el Mundial, con 40 puntos.

'La verdad es que ha sido un buen día, pero no pensábamos que iba a ir tan bien. No he visto el accidente de (su compañero español) Carlos (Sainz), pero espero que todo esté en orden', comentó Leclerc nada más bajarse del coche en la capital de la ex república soviética.

'Siento muy bien esta 'pole', pero ha sido con otra bandera roja. La verdad es que hubiese preferido haberla logrado de una manera más normal', indicó el monegasco tras dominar la accidentada cronometrada principal del sexto Gran Premio de la temporada 2021.

'El coche va bien, pero creo que Mercedes y Red Bull tienen algo más que nosotros', manifestó este sábado Leclerc tras firmar la 'pole' en Baku. EFE