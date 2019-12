Lee Ranaldo presentará en el Strenes un disco grabado con Refree

Girona (España), 17 dic (EFE).- El guitarrista de la legendaria banda estadounidense Sonic Youth, Lee Ranaldo, será la estrella del apartado internacional del Festival Strenes de la localidad española de Girona para presentar el disco que grabó con el productor español Raül Refree, 'Names of North End Women'.

El álbum se podrá escuchar por primera vez el 17 de abril en el Auditorio de Girona en el marco de una cita que avanzó este martes buena parte de su cartel, en el que también figuran otros nombres destacados como el de León Benavente.

Este grupo español, que destaca en el panorama 'indie', presentará el 4 de abril en la Sala Mirona su último trabajo, 'Vamos a volvernos locos'.

El Festival Strenes, cita dedicada a las novedades musicales, tendrá lugar del 28 de marzo al 3 de mayo.

Otro concierto destacado será el que el 3 de abril conmemorará en el Auditorio el 24 aniversario de 'Nirvana Unplugged in New York' interpretado por la violoncelista Lori Goldston, escogida entonces por Kurt Cobain, que registró aquel disco acompañado por el grupo de tributo internacional The Buzz Lovers.

EFE