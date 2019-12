Lemar y el Villamarín como ¿última? oportunidad

Miguel Ángel Moreno

Madrid, 19 dic (EFE).- La cercanía del mercado de invierno, la necesidad del Atlético de Madrid de un refuerzo conjugada con sus apreturas de masa salarial y el supuesto interés desde Francia por Thomas Lemar rodean al centrocampista galo, que podría tener una oportunidad en el Benito Villamarín contra el Betis, ¿la última?

En el epicentro de un conjunto de circunstancias que incluye la necesidad de liberar hueco en los salarios para un fichaje, el cuestionamiento de su rendimiento trasladado incluso a la grada en el último partido contra el Osasuna y los cantos de sirena que se apuntan en la prensa gala, Lemar apunta a ser titular en el último partido del Atlético en 2020.

Lo hará por segundo partido consecutivo, según los dos ensayos que ha realizado el conjunto rojiblanco en lo que llevamos de semana, en ambos con el habilidoso centrocampista nacido en la isla de Guadalupe entre los elegidos por la banda izquierda, junto a Saúl Ñíguez, el ghanés Thomas Partey y el mexicano Héctor Herrera en lugar del lesionado Koke Resurrección.

Ante el Osasuna, el pasado sábado en el Wanda Metropolitano, recuperó un puesto de inicio que no cataba desde hacía un mes, ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Fueron apenas 54 minutos sobre el césped, en los que cuajó algunas buenas acciones, como un disparo escorado desde la izquierda que tapó, no sin apuros, el portero osasunista Sergio Herrera, y alguna buena conexión con Joao Félix.

Sin embargo, esas acciones de mérito no convencieron al público del Metropolitano, que respondió con silbidos en varias ocasiones las intervenciones del internacional francés y le despidió al inicio de la segunda mitad con indiferencia, cuando cedió su puesto al argentino Ángel Correa.

El puzzle de la situación del medio galo se completa con los rumores que, desde Francia, señalaban el interés del Olympique de Lyon por contratarle en el mercado de traspasos que se abrirá dentro de trece días, cuando arranque el mes de enero, ante las bajas por lesión del delantero Memphis Depay y el extremo Jeff Reine-Adelaide.

No obstante, el presidente del club lionés, Jean-Michel Aulas confesó ayer, en unas declaraciones a la televisión francesa 'Canal+' que Lemar no desea salir de la disciplina rojiblanca. 'No debemos soñar, Thomas dijo que no abandonaría el Atlético de Madrid', aseguró el mandatario el Olympique.

El talentoso futbolista galo fue la temporada pasada el fichaje más costoso de la historia de la entidad rojiblanca, que desembolsó 70 millones de euros al Mónaco por su ficha -y no es propietario de ella en su totalidad-, y ha sido defendido en multitud de ocasiones por el entrenador rojiblanco Diego Pablo Simeone.

El argentino ha destacado no solo sus capacidades ofensivas sino el equilibrio defensivo que considera que aporta al equipo, pero lo cierto es que no ha acabado de ser el futbolista desequilibrante, generador de juego y ocasiones que apuntaba cuando llegó procedente de Mónaco y tras ser campeón del mundo con Francia en Rusia 2018.

De hecho, ha ido perdiendo presencia en el conjunto rojiblanco en esta campaña, en la que de los 23 partidos oficiales del curso solo ha sido titular en ocho (la temporada pasada estuvo disponible en 44 partidos y jugó casi todos: 43, 31 de ellos de inicio), en una evolución decreciente, ya que fue titular en las cuatro primeras jornadas ligueras y en el primer partido de Liga de Campeones.

Una lesión muscular en septiembre interrumpió su temporada para dejarle fuera dos encuentros, y desde entonces ha ido alternando oportunidades de entre 20 y 30 minutos en las segundas mitades con titularidades sueltas ante el Athletic (26 de octubre), Sevilla (2 de noviembre) y Osasuna (14 de diciembre).

Aunque siempre ha participado, de inicio o desde el banquillo, excepto en la visita a Villarreal (0-0), no ha sido un futbolista determinante, ya que no ha generado ningún gol o asistencia para el tanto de un compañero en lo que llevamos de campaña.

Entre la necesidad del Atlético de liberar masa salarial para acometer un fichaje invernal y la presión de la afición rojiblanca, su nombre se apunta como candidato a tomar la puerta de salida, pero el supuesto no de Lemar al Olympique apunta a una decisión del jugador de reivindicarse en el Atlético. El Benito Villamarín es su oportunidad, ¿será la última? EFE

1011340