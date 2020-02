Leo Caerts, belga que compuso 'Y viva España': 'Esa canción cambió mi vida'

Marta Borrás

Bruselas, 21 feb (EFE).- Leo Caerts ha preparado con esmero el espacio en el que recibe a Efe en su casa de Zaventem (Bélgica): sobre la mesa del salón un cartel de éxitos musicales encabezado por su gran éxito, una pila de discos antiguos, el libreto de la composición original, de 1971, y algunas de las medallas que ha recibido en su carrera.

Su composición 'Y viva España', un éxito que permanece en el tiempo, fue adaptada y popularizada por Manolo Escobar. 'Mi mujer y yo estábamos locos por España, queríamos vivir allí', explica Caerts, con 89 años recién cumplidos, aunque por su aspecto y vitalidad nadie lo diría.

El sueño nunca se hizo realidad, pero los veranos que pasó en la Costa Brava calaron en el espíritu de Caerts, que terminó sacándose de la manga ''Eviva España' (un título 'sui generis', mezcla del 'evviva' italiano y el 'viva' español), un pasodoble al más puro estilo ibérico.

La canción fue un encargo que hizo Leo Caerts 'a medida' para Samantha, una cantante belga de potente voz cuyo nombre auténtico era Christiane Bervoets. La letra, originalmente en neerlandés, corrió a cargo de Leo Rozenstraten, con quien Caerts solía trabajar.

'Me vino a la cabeza fácilmente, del tirón', recuerda el autor, que añade que el texto hablaba 'de las vacaciones, el sol y el mar', y explica que en aquellos tiempos España empezaba a convertirse en uno de los destinos turísticos preferidos de los europeos del norte.

'Seguramente esa fue la razón por la que la hice', añade el autor, que habla con nostalgia de sus veranos en playa d'Aro (Girona).

La propia Samantha participó activamente en la promoción del turismo a España, cantando 'Eviva España' en los aviones que viajaban repletos de 'guiris' hacia las costas españolas, recuerda el compositor. Y después de triunfar en Bélgica y Holanda, la canción se tradujo al inglés, al francés, al alemán y al español.

El auténtico bombazo llegó con la cantante sueca Sylvia Vrethammar, que metió la canción en la lista de 'singles' más vendidos en el Reino Unido en 1974, donde permaneció durante 39 semanas consecutivas y que vendió cerca de un millón de copias.

De la letra de la versión española se encargó un tal Manuel de Gómez, un emigrante español que trabajaba de portero en la embajada de España en Bélgica, que fue quien le dio el toque 'patriótico'.

'El añoraba mucho España, no le gustaba Bélgica. Escribió una letra en español que no tiene nada que ver con las vacaciones, el sol ni el mar. El productor estaba muy enfadado, decía '¡Este tipo está loco, no ha traducido!', recuerda Caerts.

De Gómez incluyó las referencias a Dios y a las corridas de toros (una tradición que no gusta al compositor belga) y con esa letra llegó hasta el célebre Manolo Escobar (1931-2013), que la popularizó en España.

'Lo hacía muy bien', dice Caerts sobre el cantante español y explica que la versión española y la belga 'eran muy diferentes': Samantha 'tenía una voz impresionante y sin ella no podría haber llegado a Manolo Escobar', puntualiza.

'A veces haces algo que cambia tu vida para siempre. En mi caso fue esa canción', señala emocionado un músico que, cincuenta años después, sigue recibiendo ingresos por derechos de autor cada vez que su tema suena en una televisión o radio.

El compositor acumula anécdotas, como la ocasión en la que recibió una medalla en Madrid del Ministerio de Cultura, que alguien le robó en el camino de regreso en coche hacia Bélgica.

Un conocido suyo escribió, sin que el lo supiera, una carta a la por entonces reina de los belgas, la española Fabiola de Mora y Aragón, explicándole lo ocurrido y, meses después, Fabiola le hizo llegar una nueva medalla y una carta de agradecimiento.

El orgullo que siente se ha visto un poco empañado, no obstante, por los comentarios que le han llegado últimamente sobre la 'utilización política' de su canción.

Hace ya algunas décadas, en una de sus vacaciones en España, precisa Caerts con cierta tristeza, un empleado de un hotel que se enteró de que el la había compuesto, le dijo que era 'franquista'.

'Yo le respondí que el no conocía el texto original. Que la canción que yo compuse no tiene nada que ver con eso, es música divertida, habla del sol, del mar...', explica.

Además, asegura que en los últimos años le han contactado distintos medios catalanes para averiguar por qué decidió componer un tema convertido en 'himno' en las movilizaciones en favor de la unidad de España frente al desafío soberanista.

'Yo les explico que no tengo nada que ver con esto', dice Caerts, que deja claro que no le interesa en absoluto la política y que termina accediendo a interpretar su famosa canción al piano: 'No lo toco mucho desde que mi mujer falleció hace 27 años', comenta.

La melodía, que aún recuerda de memoria e interpreta con increíble destreza pese a sus doloridas manos, parece llenar de luz y calor la estancia, en un frío y gris día de febrero en Bélgica. EFE