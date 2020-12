Leopoldo López participa en la consulta de Guaidó como un 'grito de libertad'

Bogotá, 12 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López participó este sábado en Bogotá en la consulta promovida por Juan Guaidó en rechazo a las pasadas elecciones legislativas como un 'grito de libertad' y cumpliendo con el ejercicio de su 'derecho constitucional'.

'Estamos haciendo el ejercicio de nuestro derecho constitucional (...) de llevar adelante una consulta ciudadana, una consulta popular que fue promovida por la sociedad civil y que fue asumida por la Asamblea Nacional y ha sido liderada por nuestro presidente Juan Guaidó', dijo López a periodistas.

El dirigente del partido Voluntad Popular llegó hasta la Plaza de Bolívar de Bogotá, centro del poder político de Colombia, que es uno de los 35 puntos habilitados por la oposición venezolana para que sus compatriotas voten en el país andino.

Cuando el líder opositor llegó a la zona, apenas había una veintena de personas a las que se sumó el pequeño grupo con el que llegó el dirigente político que realiza una gira por Colombia desde el miércoles pasado, cuando aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en un vuelo procedente de Madrid.

'NO ES UNA CAUSA IDEOLÓGICA'

López aseguró que la consulta de hoy la están haciendo como un 'grito de libertad' porque 'hoy Venezuela está sufriendo (...) por culpa de la dictadura' del presidente Nicolás Maduro.

'La causa de Venezuela no es una causa ideológica, no es una causa de la derecho o de la izquierda, no es una causa de algún sector político, es la causa de todos los que crean en la libertad y en la democracia en el mundo entero', expresó.

Agregó: 'Hoy nosotros ratificamos nuestro compromiso con salir del dictador Nicolás Maduro, que no solo es un dictador, sino un criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones severas de derechos humanos y lo ha hecho de manera muy clara desde hace muchos años'.

López, que estará varios días en Colombia buscando fortalecer el frente internacional contra Maduro, se reunió el jueves en Bogotá con el presidente colombiano, Iván Duque, y el viernes visitó Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con su país.

LA CONSULTA DE LA OPOSICIÓN

La votación comenzó el pasado lunes de manera virtual a través de dos aplicaciones, Voatz y Telegram, un formato que sigue abierto hasta el final de este sábado.

Ese sistema ha generado temores entre los posibles votantes, puesto que implica enviar una foto de la cédula o el pasaporte.

Los venezolanos responden en la consulta popular si rechazan los comicios parlamentarios del pasado domingo y si exigen 'el cese de la usurpación de la Presidencia de parte de Nicolás Maduro y convocan la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables'.

Igualmente dirán si 'ordenan' o no hacer 'las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar' la democracia, 'atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad'. EFE