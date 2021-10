Leos Carax: 'No me siento un director de actores'

Morelia (México), 28 oct (EFE).- El ovacionado director francés Leos Carax compartió este jueves con el público del Festival Internacional de Cine de Morelia parte de su proceso creativo, su forma de trabajo y los deseos que lo mantienen motivado para seguir creando cine, en una sesión de preguntas y respuestas en donde confesó ser un director que no dirige.

'No me siento como un director de actores. Si los escoges de una forma correcta van a poder generar un diálogo, a veces no necesitas ni hablar con los actores. Si escoges de una forma correcta, vas a crear una especie de telar de la que no van a poder escapar, ellos tienen libertad, pero yo nunca improviso', respondió a Efe en el encuentro el director.

Carax, quien se considera a sí mismo como una persona tímida, contó lo difícil que era para él acercarse a las personas, por lo que al inicio de su carrera no se podía comunicar con sus actores y lo hacía a través de su equipo de trabajo.

'He tenido mucha suerte y la tuve a mis 20 años sobre todo por haber conocido al director de fotografía con el que trabajaba porque yo no hablaba, así que él hablaba por mí', recuerda.

El diálogo con Carax, nacido en Suresnes (Francia) en 1960, se dio después de la presentación de 'Boy Meets Girl' (1984), que forma parte de la retrospectiva que se hace en su honor y algunos de los presentes aprovecharon para cuestionar a profundidad el significado de sus películas.

Con su voz queda, Leos intentó responder las inquietudes de su público pero llegó a la conclusión de lo difícil que es enfrentarse a tantas dudas.

'Lo más difícil de las sesiones de preguntas y respuestas es cuando la gente te pregunta de dónde vienen tus películas porque cada una comienza con unas cuantas imágenes y sentimientos, y un día decides que tienes que hacer algo con ello', comentó.

Sobre los riesgos que busca tomar en el cine, el director aseguró que este arte, como la vida, es un riesgo que él no puede evitar.

'No es una decisión, si quieres vivir en esta isla tienes que llegar a ella y eso es lo emocionante, el llegar a este lugar. Nunca he tenido éxito en la taquilla, ese es el riesgo de los productores, para mí la pesadilla sería ir al set y saber que es a lo que vas. Lo interesante es no saber qué estás haciendo', declaró.

El director, que confesó que siempre soñó con dedicarse a la música, presentó la pasada edición de Cannes su más reciente filme 'Annette', un musical protagonizado por Marianne Cotillard y Adam Driver en el que exploró el misterio del amor en su punto máximo así como en la decadencia.

En aquel entonces el filme recibió en Francia una ovación de cinco minutos y actualmente en Morelia forma parte de los estrenos internacionales más esperados. Además, fue la película inaugural del evento.

Lo que resta del evento de cine, Carax seguirá manteniendo conversaciones con los espectadores al finalizar la proyección de algunos de sus filmes como 'Holy Motors' (2012), 'Pola X' (1999) y 'Mauvais Sang' (1986). EFE

mrl/ia/laa