Letonia autoriza el despido de trabajadores que se nieguen a vacunarse

Riga, 4 nov (EFE).- El Parlamento de Letonia aprobó este jueves, por procedimiento de urgencia, un cambio legal que permitirá el despido de trabajadores elegibles para vacunarse contra la covid pero que se nieguen a ello.

Los legisladores aprobaron la modificación normativa en un intento de detener el repunte de la propagación de la covid mediante el permiso a los empleadores a suspender a trabajadores de empleo y despedirlos posteriormente si no se vacunan tres meses después de haber recibido la suspensión.

Si un empleador no puede transferir a un trabajador no vacunado a otro empleo o puesto o puede hacer que teletrabaje tendrá el derecho de aplicar una suspensión de empleo sin sueldo, a no ser que el empleado acceda a conseguir un certificado contra la covid-19, según la nueva norma.

Medios locales informaron de que la modificación legal entra en vigor con efecto inmediato.

El Saeima (parlamento letón) también aprobó una enmienda que estipula que los empleados del sector público podrán ser asimismo despedidos si no tienen el certificado covid o se han recuperado de la enfermedad.

Las enmiendas fueron aprobadas después de que el Gobierno hubiera decretado previamente la obligatoriedad de que todos los empleados públicos se vacunen.

Sin embargo, el pasado verano un proyecto de ley similar, que contemplaba el despido a los no vacunados en el sector privado, fue retirado después de que varios políticos manifestaran sus reticencias por la reacción negativa y las protestas esperadas por parte de quienes se oponen a la vacunación.

Varias manifestaciones de negacionistas y antivacunas reuniero, en agosto y septiembre, a miles de personas en la capital letona, Riga, aunque la policía se abstuvo de practicar detenciones contra las personas que no respetaban las medidas de distanciamiento social.

Letonia registró este jueves 2.347 nuevos casos de covid y 47 muertos y la pandemia ha causado hasta ahora un total de 226.860; el índice acumulado por 100.000 habitantes y por 14 días cayó a 1.722,1 este jueves desde los 1.753,2 del miércoles. EFE

