Letta, propuesto para ser nuevo secretario del Partido Demócrata italiano

Roma, 10 mar (EFE).- Una amplia mayoría del Partido Demócrata (PD) italiano ha pedido al ex primer ministro Enrico Letta que se presente como secretario general de la mayor formación de centro-izquierda del país tras la sorprendente dimisión de Nicola Zingaretti la pasada semana a causa de tensiones internas, de las que aseguró 'avergonzarse'.

En las últimas hora ha aumentado la presión sobre Letta, de 54 años y actualmente director de la prestigiosa Escuela de Asuntos Internacionales de la universidad de Ciencias Políticas de París (Sciences Po), para que presente su candidatura.

'Estoy agradecido por la cantidad de mensajes de ánimo que estoy recibiendo. Tengo al PD en el corazón y estas solicitudes me tocan la fibra sensible. Pero esta aceleración inesperada realmente me pilla por sorpresa; necesitaré 48 horas para reflexionar bien. Y luego decidiré', escribió hoy en su cuenta de Twitter.

Letta fue primer ministro desde abril de 2013 a febrero de 1014, cuando dimitió tras perder la confianza de su propio partido, impulsada por una campaña de Matteo Renzi, quien le sucedió al frente del Gobierno. El 9 de junio de 2015 renunció a su escaño y abandonó el PD para dedicarse a la docencia universitaria.

Los mensajes de estima hacia Letta se han sucedido en los últimos días. Hoy el diputado Andrea Romano, que pertenece al ala reformista del partido, afirmó que 'es una figura de indiscutible autoridad y prestigio, que en una etapa tan difícil de la vida del Partido Demócrata sin duda garantizaría equilibrio y sabiduría'.

Del mismo tenor fueron las declaraciones del exsecretario general Pier Luigi Bersani, que afirmó que 'Letta es la prueba viviente de que en ese partido una vez se podía trabajar juntos en verdadera amistad y verdadera lealtad'.

Letta cuenta además con el apoyo de los hombres fuertes del partido, como el propio Zingaretti, además del actual ministro de Cultura, Dario Franceschini, y el de Trabajo, Andrea Orlando, preocupados por la suerte del partido, según los medios.

En la asamblea del PD que se celebrará el próximo fin de semana se puede efectuar ya la votación para sustituir a Zingaretti y elegir a su sucesor temporal en vista del próximo Congreso general que está previsto en 2023 y sin tener que adelantar los tiempos,

Según algunos medios, Letta puede contar hasta el 75 por ciento de los votos a favor para convertirse en el sucesor de Zingaretti.

Zingaretti anunció por sorpresa el pasado 4 de marzo su dimisión como secretario general del PD a causa de las tensiones internas, de las que aseguró 'avergonzarse'.

'El goteo no acaba. Me avergüenzo de que en el PD, partido del que soy secretario, desde hace veinte días solo se hable de cargos y primarias mientras en Italia estalla la tercera ola de coronavirus', señaló en sus redes sociales.

Zingaretti, de 55 años y representante de la facción izquierdista, tomó las riendas del PD hace dos años, en marzo de 2019, con la idea de sacarlo del pozo en el que quedó en las elecciones generales de 2018 tras la era del exsecretario y ex primer ministro Matteo Renzi. EFE