Lewandowski da al Bayern el pase a la final de la Copa de Alemania

Berlín, 10 jun (EFE).- El Bayern se impuso este miércoles por 2-1 al Eintracht Fráncfort con goles de Ivan Perisic y Robert Lewandowski, que hizo el tanto de la victoria en la segunda parte en momentos en los que el partido se le había complicado al equipo bávaro.

El partido tuvo dos caras. Una primera parte en la que el Bayern pudo golear y una segunda en la que el Eintracht reaccionó y complicó la vida a los dirigidos por Hansi Flick.

El Bayern solo hizo un cambio con respecto a la alineación titular de la victoria del sábado ante el Bayer Leverkusen y el croata Ivan Perisic empezó jugando por la banda izquierda en lugar de Serge Gnabry, baja por una contusión el pecho.

Los bávaros dominaron claramente la primera parte, se apoderaron de la pelota y generaron numerosas llegadas y posibilidades de gol.

Poco después del comienzo del duelo el defensa Dominique Kohr tuvo que sacar de la raya de gol un cabezazo de Thomas Müller tras un saque de esquina.

En el minuto 8 Leon Goretzlka no llegó por poco a un centro de Perisic tras un buen desborde por la izquierda y poco después un centro de Müller desde la derecha pasó entre las piernas de Robert Lewandowski, que solo hubiera tenido que tocar la pelota para enviarla al fondo de la red.

El gol estaba en el aire y llegó en el minuto 14 con un remate de cabeza de Perisic a centro de Müller desde la derecha.

La jugada la había empezado Manuel Neuer con un pase al centro del campo para Kingsley Coman, que envió el balón a Lewandowski al borde del área. Aunque el polaco no pudo controlarla, la pelota le llegó a Müller, que encontró a Perisic en el área.

El Bayern pudo marcar más goles en la primera parte -Coman falló en el minuto 26 a puerta vacía y el meta del Eintracht Kevin Trapp reaccionó con una buena parada en el 31 tras un remate de Lewandowski-, pero se llegó al descanso con un solo gol de ventaja para el conjunto bávaro.

El Eintracht estaba vivo tras haber estado contra las cuerdas la primera parte y volvió del vestuario completamente transformado. A base de intensidad en la lucha por los balones divididos, empezó a plantarle cara al Bayern.

El conjunto de Múnich estaba lejos de mostrar el dominio que había tenido en la primera parte y sus llegadas, salvo un remate de Joshua Kimmich en el minuto 58, brillaban por su ausencia.

El empate del Eintracht llegó fruto de un remate de Danny Da Costa en el minuto 69 a centro de Kamada. Ambos acababan de entrar el campo.

El Bayern también había movido el banquillo. Thiago Alcántara y Lucas Hernández habían entrado por Perisic y Coman. Müller asumió la posición de Coman, Goretzka la de Müller, Thiago la de Goretzka. Davies la de Perisic y Lucas la de Davies.

Después Müller y Davies rotaron posiciones. Thiago no parecía tener su noche. Davies al comienzo no pareció hacer 'amistad' con su vieja posición de extremo. Y Lucas como lateral no daba las mismas prestaciones ofensivas de Davies.

Tras el empate, sin embargo, el Bayern reaccionó. En el minuto 73 Müller dio el primer aviso con un remate que Trapp contrarrestó con acierto.

En el minuto 74, Leandowski marcó al finiquitar una jugada que inició Goretzka en la media luna con un pase a la izquierda para Davies, que, ante la salida de Trapp, envió el balón al centro y el delantero polaco decidió el duelo.

El Bayern después hizo más por asegurar el resultado que por aumentar la cuenta e incluso hizo un cambio claramente defensivo con la salida de Goretzka para dar paso a Javi Martínez.

- Ficha técnica:

2 - Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka (Javi Martínez, 86); Coman (Thiago, 62), Müller, Perisic (Hernández, 62); y Lewandowski.

1 - Eintracht: Trapp; Abraham, Hinteregger, Ndicka; Touré (Da Costa, 66), Ilsanker (Torro, 77), Chandler, Kohr (Dost, 77), Rode; Gacinovic (Kamada, 66); y Silva

Goles: 1-0, min 14: Perisic. 1-1, min.69: Da Costa. 2-1, min.74: Lewandowski.

Árbitro: Marco Fritz. Amonestó a Perisic, Silva, Hinteregger y Lucas Hernández.

Incidencias: semifinal de la Copa de Alemania disputada sin público en el Allianz Arena de Múnich. EFE