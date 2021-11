Lewandowski, líder goleador en todas las clasificaciones

Madrid, 3 nov (EFE).- Con un triplete al Benfica, el delantero polaco del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, alcanzó el liderato en la tabla de máximos goleadores de la Liga de Campeones y ya es primero en todas las listas posibles: en la máxima competición continental, en la Bundesliga y en la clasificación por la Bota de Oro.

A los doce tantos que suma en la Liga alemana con los que ocupa la primera plaza, Lewandowski llegó a los ocho en la Liga de Campeones para superar al jugador del Ajax Sebastien Haller, que suma uno menos tras marcar un tanto al Borussia Dortmund. En total, unidos a los dos que marcó en la Supercopa de Alemania, el ariete del Bayern ha marcado 22 dianas en 16 partidos oficiales.

Tampoco le fue mal la jornada a Cristiano Ronaldo, que fue decisivo en el Manchester United con un doblete frente al Atalanta. Su último tanto, en el tiempo añadido, dio un punto al conjunto inglés, que empató (2-2) sobre la bocina con el quinto acierto del jugador portugués en la competición.

A la misma cifra llegó el francés Christopher Nkunku, que marcó el único gol de su equipo en el choque que perdió frente al Wolfsburgo y que dio vida al cuadro germano.

Con cuatro se colocaron Leroy Sané, que participó en la goleada del Bayern al Benfica, y Karim Benzema, que dio la victoria al Real Madrid con sus dos tantos al Shakhtar Donetsk (2-1).

En los tres goles se colocaron cuatro nombres: el uruguayo del Benfica Darin Núñez, el argentino del Juventus Paulo Dybala, el portugués del Sporting Paulinho y al argelino del Manchester City Riyad Mahrez.

En el capítulo de estrenos, destacó el de Ansu Fati para el Barcelona. Su tanto en Kiev dio vida al conjunto azulgrana, que mantiene sus opciones de seguir en la Liga de Campeones gracias a su joven jugador. También marcaron nombres como el chileno del Inter Alexis Sánchez, el colombiano del Atalanta Duván Zapata y el argentino del Sevilla Lucas Ocampos

- Con 8 goles: Robert Lewandowski (POL) (1p) (Bayern Múnich)

- Con 7 goles: Sebastien Haller (CIV) (Ajax)

- Con 5 goles: Christopher Nkunku (FRA) (Leipzig); Mohamed Salah (EGY) (1p) (Liverpool); Cristiano Ronaldo (POR) (Manchester United)

- Con 4 goles: Leroy Sané (Bayern Múnich); Riyad Mahrez (ALG) (2p) (Manchester City); Karim Benzema (FRA) (1p) (Real Madrid).

- Con 3 goles: Antoine Griezmann (FRA) (Atlético Madrid); Darwin Núñez (URU) (1p) (Benfica); Hans Vanaken (Brujas); Paulo Dybala (ARG) (2p) (Juventus); Leo Messi (ARG) (1p) (París Saint-Germain); Karim Adeyemi (GER) (2p) (Salzburgo); Paulinho (Sporting).

- Con 2 goles: Steven Berghuis (Ajax); Serge Gnabry (ALE) (Bayern Múnich); Jorginho (BRA) (2p) (Chelsea); Alvaro Morata (ESP) y Federico Chiesa (Juventus); Roberto Firmino (BRA) y Sadio Mané (SEN) (Liverpool); Joao Cancelo (POR) (Manchester City); Luis Díaz (COL) (Oporto); Georginio Wijnaldum (NED) (París Saint-Germain); Vinicius (BRA) y Rodrygo (BRA) (Real Madrid); Noah Okafor (SUI) (Salzburgo); Ivan Rakitic (CRO) (2p) (Sevilla); Adama Traore (MLI), Sebastien Thill (LUX) (Sheriff); Sebastián Coates (URU), Pablo Sarabia (ESP) (1p) y Pedro Goncalves (Sporting); Arnaut Danjuma (NED) (Villarreal); Lukas Nmecha (Wolfsburgo).

- Con 1 gol: Antony (BRA), Davy Klaassen, Duson Tadic (SRB), Daley Blind (Ajax); Remo Freuler (SUI), Matteo Pessina, Robin Gosens (GER), Mario Pasalic (CRO) y Merih Demiral (TUR), Josip Ilicic (ESL), Duván Zapata (COL) (Atalanta); Luis Suárez (URU) (1p) (Atlético Madrid); Gerard Piqué y Ansu Fati (Barcelona); Thomas Muller y Eric Maxim Choupo-Moting (CAM) (Bayern Múnich); Rafa Silva, Morato (BRA) (Benfica); Francisco Montero (ESP) y Cile Larin (CAN) (Besiktas); Jude Bellingham (ING), Donyell Malen (NED) Marco Reus (1p) y Erling Haaland (NOR) (Borussia Dortmund); Mats Rits (Brujas); Hakim Ziyech (MAR), Romelu Lukaku (BEL), Andreas Christensen (DEN) y Kai Havertz (GER) (Chelsea); Edin Dzeko (BIH), Alexis Sánchez (CHI), Milan Skriniar, Marcelo Brozovic (CRO), Arturo Vidal (CHI); Stefan de Vrij (NED) (Inter); Alex Sandro (BRA) y Dejan Kulusevski (SWE) (Juventus); Nordi Mukiele (FRA), Dominik Szoboszlai (HUN) y André Silva (POR) (Leipzig); Burak Yilmaz (TUR), Jonathan David (1p) (CAN) y Nanitamo Ikoné (Lille); Diogo Jota (POR), Jordan Henderson y Naby Keita (GUI) (Liverpool); Gabriel Jesús (BRA), Jack Grealish, Nathan Aké (NED), Phil Foden, Kyle Walker, Gabriel Jesús (BRA) y Cole Palmer (Manchester City); Raheem Sterling, Alex Telles (BRA), Marcus Rashford y Harry Maguire (Manchester United); Rafael Leao (POR), Ante Rebic (CRO) y Brahim Díaz (ESP) (Milán); Mehdi Taremi (IRN) (Oporto); Idrissa Gueye (SEN), Ander Herrera (ESP) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain); Luka Sucic (CRO) (1p) (Salzburgo); Lucas Ocampos (ARG) (Sevilla); Fernando (BRA) (Shakhtar Donetsk); Jasurbek Yakhshiboev (UZB) y Momo Yansane (GUI) (Sheriff); Paulinho (Sporting); Manu Trigueros, Paco Alcácer, Yeremy Pino, Gerard Moreno, Etienne Capoue (FRA), Alberto Moreno y Samuel Chukwueze (NIG) (Villarreal); Ridle Baku y Renato Steffen (SUI) (Wolfsburgo); Moumi Ngamaleu (CAM) y Jordan Siebatcheu (USA) y Meschack Elia (COD) (Young Boys); Claudinho (BRA), Wendel (BRA), Aleksei Sutormin, Sardar Azmoun (IRN) y Daler Kuzyaev (Zenit San Petersburgo).

- En propia meta: Leonardo Bonucci (ITA)(Juventus, al Zénit San Petersburgo); Chancel Mbemba (CON) (Oporto, al Milan); John Stones (ING) (Manchester City, al Club Brujas) EFE

