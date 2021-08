Lewandowski y Salah, hombres récord desde la primera jornada

Madrid, 16 ago (EFE).- Con el inicio de algunas de las principales ligas europeas como la Bundesliga, la Premier League y LaLiga, gran parte del fútbol en este lado del mundo retornó y con él las figuras que año tras año deslumbran por su calidad y números. En esta oportunidad el polaco Robert Lewandoski (7) y el egipcio Mohamed Salah (5) se convirtieron este fin de semana en los jugadores que durante más campañas consecutivas han marcado al menos un gol en la primera fecha de sus respectivas competiciones locales.

El primer turno fue para Lewandowski, el delantero que con la mítica 9 del Bayern Múnich, la misma del histórico Gerd Müller que falleció este domingo, convirtió al minuto 42 el empate a uno en la visita de su equipo al Borussia Mönchengladbach. De esta manera RL9 -su marca personal y comercial- anotó en la primera jornada de las últimas siete ediciones de la primera división alemana, cifra récord del certamen.

Hamburgo (2015-16), Werder Bremen (2016 - 2017), Bayer Leverkusen (2017-18), Hoffenheim (2018-19), Hertha Berlín (2019-20), Schalke 04 (2020-21) y el Gladbach (2021-22) fueron sus víctimas al inicio de los pasados siete cursos.

Mohamed Salah, tomó la posta al día siguiente y en el 'opening day' del Liverpool para el 2021-22 infló la red del Norwich City con un remate de izquierda sobre el borde del área al minuto 74 del encuentro para decretar el 3-0 final a favor del equipo de Jürgen Klopp.

Tras este gol precedido de dos asistencias, una a Diogo Jota y la restante a Roberto Firmino, 'El Rey de Egipto' se erigió como el primer jugador en la historia de la Premier League en anotar en el primer partido de la temporada durante cinco campañas consecutivas.

Watford (2017-18), West Ham United (2018-19), Norwich City (2019-20), Leeds United (2020-21) y nuevamente 'Los Canarios' (2021-22) fueron los rivales que vieron celebrar a Salah en sus debuts ligueros desde su llegada al fútbol inglés.

Apenas han disputado los primeros 90 minutos del torneo local y ya ambos artilleros rompieron un récord, el cual esperan que marque el inicio de un año en el que celebren en sus ligas y sean protagonistas en Europa. EFE

Breaking records has almost become routine for Salah - and he set yet another new benchmark by netting against Norwich.

When the No.11 crisply struck home Liverpool's third of the afternoon, he became the first player in Premier League history to score on the opening day of five consecutive campaigns.

His emphatic hit capped a razor-sharp, Player-of-the-Match-winning display that also featured a couple of assists.

The Egyptian King.

Robert Lewandowski marcó al menos un gol en la 1ª fecha de las 7 últimas ediciones de la Bundesliga. Es récord en la historia del certamen. Bayern Múnich inició el campeonato con empate 1-1 en casa de Borussia Monchengladbach.

2015-16: Hamburgo (1)

2016-17: Werder Bremen (3)

2017-18: Leverkusen (1)

2018-19: Hoffenheim (1)

2019-20: Schalke (1)

2020-21: Borussia M'gladbach (1)