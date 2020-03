Liberado Foudil Boumala, uno de los líderes del Hirak en Argelia

Argel, 1 mar (EFE).- Un tribunal argelino absolvió hoy al activista y opositor Foudil Boumala, figura del movimiento de protesta ciudadano 'Hirak', que desde hace un año exige la caída del régimen militar, y ordenó su puesta en libertad, informó la Liga Argelina para la Defensa de Derechos Humanos (LADDH).

'El veredicto fue revelado esta mañana por el tribunal de Dar el Beida (este de Argel). Foudil Boumala será al final libre', escribió LADDH en su página oficial de Facebook.

Boumala, uno de los miles de activistas que desde el 22 de febrero de 2019 participan cada viernes en las manifestaciones contra el régimen, fue detenido el pasado septiembre en su domicilio por la policía secreta y sometido a prisión preventiva en el marco de una oleada de represión y miedo lanzada desde el Gobierno con apoyo del Ejército.

El periodista, una de las voces más críticas de la televisión pública argelina, fue acusado de delitos tan vagos como 'atentar contra la unidad nacional' y 'difundir libelos que menoscaban el interés del país'.

'Siempre he sido un hombre libre e inocente. Me robaron mi libertad y el que ahora quiere devolvérmela se parece a aquel ladrón que te roba tu dinero y luego te lo devuelve y te dice: te he hecho un favor. Nadie me hizo favor alguno porque siempre he sido un hombre libre e inocente y no necesito que nadie me exonere', dijo al salir de la sala.

Boumala es uno de los cientos de activistas que han sido detenidos en las 54 semanas ininterrumpidas que dura la protesta, y que el Hirak pretende mantener pese a la presión de las autoridades.

Nada más llegar a la presidencia el pasado diciembre, el nuevo mandatario, Abdelmejid Tebboun, prometió una serie de reformas y medidas para calmar la movilización en la calle, pero aunque se ha puesto en libertad a cerca de 90 personas, las propuestas, o no se han llevado a cabo o no han satisfecho al Hirak.

Uno de los líderes del movimiento que todavía permanece en prisión preventiva es el activista Karim Tabbou, cuyo juicio está fijado para el próximo miércoles.

Las protestas estallaron hace doce meses en respuesta al anuncio por parte del círculo próximo al presidente Abdelaziz Bouteflika de que este aspiraría a un quinto mandato consecutivo pese a estar paralizado por la enfermedad.

El mismo círculo presento la renuncia un mes y medio después, presionado por la calle, pero también por el jefe del Ejército, Ahmed Gaïd Salah, quien se convirtió en el hombre fuerte del país hasta su deceso a finales de diciembre, víctima de un ataque al corazón.

Dimitido el presidente, que le había nombrado en 2004, Gaïd Salah impulso una campaña de 'manos limpias' que condujo a la cárcel a decenas de políticos, militares de alto rango, periodistas y empresarios considerados miembros del 'clan Bouteflika'.

Entre ellos su hermano Said, al que se consideraba el poder en la sombra, el general Mohamad Mediàne 'Tawfik', jefe de los servicios secretos durante 25 años y supuesto sucesor, y los exprimeros ministros Ahmad Ouyahia y Abdelmalik Sellal, todos ellos ya juzgados y condenados a duras penas de prisión por corrupción, conspiración y abuso de poder.

El pasado 12 de diciembre fue elegido presidente Tebboun, un miembro del aparato que domina en Argelia desde la independencia de Francia en 1962, quien ha prometido cambios en la Constitución, lo que no ha servido para apaciguar la protesta en la calle. EFE