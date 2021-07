Liberan a paraguayo secuestrado en el norte del país sin pago de rescate

Asunción, 29 jul (EFE).- Juan Carlos Olmedo, el paraguayo secuestrado el lunes, fue liberado la pasada noche sin pago de rescate, según informaron desde el Ministerio Público, y sin que los investigadores hayan determinado la autoría del secuestro, en una zona de influencia de dos grupos guerrilleros.

El fiscal interviniente de la Unidad Especializada de Antisecuestros de Horqueta (departamento de Concepción), Arnaldo Arguello, visitó a Olmedo en su casa y conversó con el liberado 'en las primeras contenciones a la víctima', comunicaron desde Fiscalía.

El Ministerio Público insistió en que 'no se ha realizado pago de rescate y los captores tuvieron que liberar a la víctima'.

Olmedo fue liberado cerca de su vivienda, en la localidad de Horqueta, y aseguró, según lo relatado a sus familiares, que sus captores iban vestidos con ropas de camuflaje e insignias de la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP).

No obstante, la Policía Nacional no ha confirmado que los autores sean miembros de ese grupo armado, que se creía desarticulado y es una escisión del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), guerrilla que en septiembre de 2020 secuestró al expresidente Óscar Denis, de quien no se ha vuelto a tener noticias.

La ACA-EP reapareció a finales de junio con el secuestro y asesinato de Jorge Ríos, un joven de 23 años, cuya familia poseía una estancia en el norte del país.

En declaraciones a los medios locales, los familiares de Olmedo comentaron que durante los tres días el hombre, al que también le dieron vestimenta de camuflaje, y sus captores estuvieron andando en fila por el monte.

La familia Olmedo sostuvo a los medios que informaron a los secuestradores de que no tenían dinero para pagar el rescate exigido.

Olmedo se desempeñaba como piloto de una avioneta en la estancia en la que su hermano trabajaba como administrador, aunque el lugar no es propiedad de su familia.

A comienzos de semana, el ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio, apuntó a la acción de la 'criminalidad común' en el secuestro, y mantuvo que el hecho no tenía las características del EPP o la ACA.

Las estancias agroganaderas del norte son uno de los objetivos del EPP para conseguir financiación a través del cobro del 'impuesto revolucionario'.EFE

