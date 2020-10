$!Libre bajo fianza el policía acusado de matar a George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) —

Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis acusado de matar a George Floyd, pagó el miércoles un millón de dólares como fianza y salió de la cárcel, de acuerdo con documentos judiciales. El gobernador de Minnesota activó a la Guardia Nacional para ayudar a mantener la paz en caso de protestas.

El Departamento de Correccionales confirmó que Chauvin ya no estaba recluido en sus instalaciones de Oak Park Heights. Los registros penitenciarios del condado Hennepin muestran que Chauvin fue excarcelado poco antes de las 11:30 a.m.

Chauvin, de raza blanca, está acusado de matar a Floyd, de raza negra, el 25 de mayo en Minneapolis al oprimirle el cuello con la rodilla por varios minutos para someterlo, pese a que Floyd le decía que no podía respirar. El video de la muerte de Floyd dio la vuelta al mundo y provocó protestas en varios países.

Tras conocerse la noticia, el gobernador, Tim Walz, activó a la Guardia Nacional para ayudar a las fuerzas de seguridad locales. La Guardia movilizó a 100 soldados y proporcionó equipo e instalaciones “por precaución” por motivos de seguridad pública. También se movilizaron 100 patrulleros estatales y 75 agentes de conservación del Departamento de Recursos Naturales para ayudar a las autoridades locales.

Al caer la noche el miércoles, cientos de personas tomaron las calles en el sur de Minneapolis, donde se concentraron las protestas en los días tras la muerte de George Floyd. Marcharon varias cuadras y bloquearon una intersección durante un tiempo, coreando lemas como “No hay justicia sin paz, procesad a la policía”.

Los abogados de la familia Floyd, Ben Crump y Antonio Romanucci, publicaron un comunicado indicando que la liberación de Chauvin “es un doloroso recordatorio” de que la familia está lejos de conseguir justicia.

“El sistema del debido proceso funcionó para Chauvin y le concedió la libertad mientras espera juicio. En contraste, a George Floyd se le negó el debido proceso cuando se puso fin a su vida por una cuenta de 20 dólares. No hubo cargos, ni arresto, ni vista, ni fianza. Sólo ejecución”, escribieron los abogados.

Chauvin y otros tres policías fueron destituidos. Chauvin está acusado de homicidio, mientras que Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao están acusados de ayudar en la comisión de un homicidio.

No se sabe por ahora de dónde sacó Chauvin el dinero para pagar la fianza. La asociación local de policías, que tiene un fondo para asistencia legal, no suministró dinero para esta causa, aseguró una vocera. El sindicato de policías de Minneapolis no contestó de momento un mensaje.

Chauvin tenía dos opciones: pagar una fianza de 1,25 millones de dólares a cambio de una libertad sin condiciones, o una de un millón, con condiciones. Las condiciones incluyen abstenerse de todo contacto directo o indirecto — incluyendo vía redes sociales — con miembros de la familia Floyd, tiene prohibido trabajar en agencias de seguridad o vigilancia, y tiene prohibido poseer armas de fuego o municiones.

Los otros tres policías ya habían pagado fianzas de 750.000 dólares y están libres mientras son procesados. Actualmente se prevé que habrá un juicio para los cuatro al mismo tiempo en marzo, pero el juez está considerando la posibilidad de juzgarlos por separado.