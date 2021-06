Libro de testimonios y fotos recoge 100 años de puertorriqueños en Miami

Miami, 24 jun (EFE).- El profesor universitario Víctor Vázquez-Hernández presentará este jueves en Miami (EE.UU.) un nuevo libro que recoge testimonios y fotos acerca de un siglo de historia de puertorriqueños que se afincaron en el sur de Florida para trabajar en factorías y en la agricultura.

'Boricuas in the Magic City: Puerto Ricans in Miami' (Boricuas en la Ciudad Mágica: puertorriqueños en Miami), es el primer libro que se escribe sobre la comunidad puertorriqueña en Miami, dijo a Efe Maruxa Cárdenas, organizadora de la presentación.

Vázquez-Hernández, profesor de Historia en la universidad Miami Dade College, utilizó fuentes de archivo y fotografías familiares para narrar un siglo de puertorriqueños en Miami y los diversos lugares donde establecieron comunidades, especialmente en los barrios de Wynwood, Brickell y la localidad de Homestead, en el condado de Miami-Dade.

Según las notas de este volumen, que forma parte de la colección 'Images of America', de la editorial Arcadia Publishing, los puertorriqueños llegaron a Miami 'como trabajadores agrícolas, trabajadores de la confección, banqueros e inversores, o como miembros del servicio estadounidense'.

El libro 'habla de cómo empezaron los puertorriqueños a llegar a través de Panamerican Airway. Los vuelos directos entre San Juan y Miami comenzaron en la década de 1920', señaló Cárdenas, que pertenece a las plataformas Liderazgo Puertorriqueño del Sur de Florida y La Mesa Boricua de Florida.

'Comezaron a trabajar en factorías y en la agricultura. Ya vamos por cinco generaciones de puertorriqueños en el sur de Florida', añadió.

Y en la década de 1950, 'la comunidad puertorriqueña en Miami era fuerte y diversa'.

Según Cárdenas, el libro es un compendio de testimonios y fotografías acerca de varias familias de puertorriqueños arraigados en el condado Miami-Dade.

Una de las figuras importantes que aparecen en estas páginas, detalla, es la modista Dorothy Quintana, nacida en Puerto Rico, criada en Cuba y establecida en Wynwood, donde defendió a sus compatriotas al punto de que la llamaron la 'alcaldesa de Wynwood'.

'Ella emigró de Nueva York a Miami como modista de ropa y luego en Wynwood ayudó mucho a inmigrantes', añade.

Quintana murió defendiendo a su comunidad hasta sus últimos días, a la edad de 101 años, el 13 de marzo de 2011.

El lanzamiento del libro será hoy en el Centro Comunitario Dorothy Quintana, en Wynwood, anteriormente conocido como 'Little San Juan'.

'Boricuas in the Magic City: Puerto Ricans in Miami', que según las notas a la edición 'es un viaje fotográfico por Miami', fue publicado en inglés.

Además de profesor, el autor es concejal electo de la ciudad de Miami Springs y veterano de la guerra de Vietnam, indicó Cárdenas. EFE