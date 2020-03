Líder campesina decide regresar a Nicaragua tras un año y medio en el exilio

Managua, 3 mar (EFE).- La líder campesina Francisca Ramírez informó este martes que decidió regresar a Nicaragua, tras un año y medio exiliada, “para buscar mecanismos de lucha por la libertad” frente al Gobierno del presidente Daniel Ortega.

“Estamos en proceso de retorno para buscar mecanismos de seguir la lucha por la libertad, porque realmente la situación de agrava dentro del campo”, dijo a Efe Ramírez, vía telefónica desde el norte de Costa Rica, donde se encuentra exiliada desde agosto de 2018, luego de ataques armados de las fuerzas gubernamentales en los que murieron o fueron capturados cientos de opositores.

Ramírez, quien por seguridad se negó a decir la fecha de su regreso, es conocida por haber liderado a los campesinos de Nicaragua que rechazaban el proyecto del canal interoceánico del inversionista chino Wang Jing y que fue el único movimiento social que mantuvo sus protestas contra Ortega en los cinco años previos al estallido antigubernamental de abril de 2018.

Según la ganadora del premio internacional “Homo Homini 2018”, desde hace unas semanas venía considerando su retorno a Nicaragua, para buscar una solución a la violencia que sufren los campesinos, en el marco de la crisis sociopolítica que afecta a su país.

“Cada día hay campesinos asesinados, lo de los pueblos indígenas es doloroso, hay una impunidad total, el Gobierno ha cometido crímenes de lesa humanidad, aunque tenemos una lucha desigual, debemos demandar que haya libertad de expresión y manifestarnos”, destacó.

Según el Movimiento Campesino, presidido por Ramírez antes del exilio, aproximadamente un centenar de opositores fueron asesinados en las zonas rurales de Nicaragua entre fines de 2019 e inicios de 2020, supuestamente por no compartir la ideología de Ortega.

La líder campesina mostró además su interés en apoyar “una oposición sólida”.

Aunque Ramírez no dejó claro si se unirá a la opositora Coalición Nacional o a alguno de los movimientos que la conforman, remarcó su interés en lograr que “haya espacio para las mujeres y para los jóvenes, para que no se repita lo mismo de siempre, que no son escuchados”.

Ramírez es una líder natural originaria del sur de Nicaragua, quien recibió el premio global “Homo Homini” de la ONG checa People in Need (PIN), porque su “determinación de luchar contra la apropiación de tierras y un régimen autoritario ha inspirado a los defensores de los derechos humanos”.

Ramírez alcanzó notoriedad en 2013 por su oposición al canal de 50.000 millones de dólares en el país, cuyas obras culminarían en diciembre de 2018, según dijo el Gobierno antes de inaugurar las obras, hace más de seis años.

En abril de 2018, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se levantó en protestas contra Ortega, el liderazgo de Ramírez se vio reforzado, pero meses después debió huir tras un ataque armado contra los campesinos en el que varios de ellos murieron, en una carretera de la zona central de Nicaragua, y luego de que varios líderes rurales fueran capturados por la Policía Nacional. EFE