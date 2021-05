Líder conservador español pide a Sánchez que no acceda a extradición de López

Madrid, 11 may (EFE).- El líder del conservador Partido Popular español (PP), Pablo Casado, instó hoy al Gobierno a que exprese que no reconoce 'a un tribunal de una dictadura' como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y que no accederá a la extradición del opositor Leopoldo López.

En su cuenta de Twitter, Casado se pronunció así tras conocerse la solicitud a España de la extradición de López, quien abandonó Venezuela a finales de octubre de 2020 de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez 'debe afirmar de inmediato que no reconoce a un Tribunal de una dictadura y que no va a tramitar la extradición de un exiliado como @leopoldolopez', dice Casado.

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró 'procedente solicitar al Reino de España, la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano', según sostiene el escrito de este tribunal que se conoció hoy.

Según el texto, la condena que debe cumplir López es de 'ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas' por los delitos de 'determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación'.

López ingresó en la residencia del embajador de España en Caracas después de que el 30 de abril del 2019, saliera del arresto domiciliario en que se encontraba, para unirse a un conato de levantamiento militar dirigido por el también líder opositor Juan Guaidó y llegó a España a finales de octubre de 2020. EFE