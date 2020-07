Líder de Conociendo Rusia compone un tema en homenaje a víctimas de la AMIA

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- Mateo Sujatovich, líder de la banda musical argentina Conociendo Rusia, compuso el tema 'No se borra' con el que la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) conmemora el 26 aniversario del atentado que destrozó su sede en Buenos Aires, dejó 85 muertos, más de 300 heridos y sigue impune.

La canción, que ya tiene videoclip y se dio a conocer este viernes a través de las redes sociales de la AMIA, la canta el propio Sujatovich junto a los también argentinos León Gieco y Zoe Gotusso y reivindica, según expresó la mutual, 'el valor de la memoria y la necesidad de justicia' por el ataque, producido el 18 de julio de 1994.

'Yo lo recuerdo, no estaba ahí, me lo contaron, para no olvidar', comienza cantando Sujatovich, de 29 años.

QUE LOS JÓVENES SEPAN QUÉ OCURRIÓ

AMIA pensó en el guitarrista y cantante para transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió aquella mañana invernal de hace 26 años.

'Fue muy fuerte que me convoquen para hacer esta canción. Movió un montón de recuerdos, un montón de historias, que me contaron mis viejos, mis tíos, papás de amigos, cuando cada tanto salía el tema de la AMIA, y cómo había sido, dónde estaban, si habían tenido amigos o familia ahí', cuenta el intérprete.

'No se borra' puede permitir 'hacer memoria y así seguir pidiendo justicia por un acto terrorista que todavía no tiene culpables', agrega Sujatovich, alma del grupo de pop-rock Conociendo Rusia.

El director del área de Arte y Producción de AMIA y productor general del proyecto, Elio Kapszuk, señaló que al escuchar la canción, en la mutua tuvieron la sensación de que la letra 'le había brotado' y que abordaba precisamente la idea que le habían planteado.

'La memoria es una herramienta de construcción de futuro y no una fuerza que te tira para atrás como algunos pretenden instalar', sostiene Kapszuk.

En la canción y el vídeo hacen una participación especial Zoe Gotusso y el cantante León Gieco, uno de los más importantes de la música rock y folk de Argentina y autor de himnos como 'Solo le pido a Dios'.

SIN CULPABLES

El atentado a la AMIA, atribuido por la Justicia argentina al entonces Gobierno de Irán y a la organización islámica libanesa Hizbulá, fue el segundo contra la comunidad judía en Buenos Aires, después de que 29 personas murieran en 1992 por la colocación de otra bomba ante la Embajada de Israel.

El país persa nunca ha colaborado para extraditar a los sospechosos y nadie ha cumplido condena por ninguno de los dos ataques, cuya investigación ha estado desde el origen plagada de irregularidades y acusaciones de encubrimiento contra altas autoridades, como los expresidentes argentinos Carlos Menem (1989-1999) y Cristina Fernández (2007-2015).

Este año, y como es habitual, la AMIA recordará lo sucedido y volverá a reclamar justicia en un nuevo aniversario del ataque, aunque esta vez de forma virtual, para respetar la cuarentena que rige en Buenos Aires para frenar el coronavirus.

La conmemoración se realizará el próximo día 17 a las 9.53, misma hora en que se produjo el ataque, pero un día antes de la fecha exacta para dar cumplimiento al Shabat, día sagrado de descanso para el judaísmo

El acto, que contará con testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas fatales, será transmitida en directo por las redes sociales de la institución. EFE

