Líder de Madres de Plaza de Mayo pide a Fernández por los 'presos políticos'

Buenos Aires, 16 ene (EFE).- La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, férrea defensora del peronismo, aseguró que en Argentina hay 'presos políticos' y pidió este jueves al presidente del país y referente de ese movimiento político, Alberto Fernández, así como al resto de políticos que aboguen por su 'libertad'.

'Necesitamos compromiso político de los políticos, a los que les hemos puesto el voto, que prometieron la libertad de los presos, que lo gritaban cuando hacían un discurso (y) resulta que cuando consiguieron la banca (en el Congreso) se olvidaron de lo que dijeron en el discurso', criticó De Bonafini, de 91 años.

Tras la tradicional ronda de las Madres en la Plaza de Mayo de Buenos Aires en homenaje a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar del país (1976-1983), De Bonafini -muy crítica con la gestión del conservador Mauricio Macri (2015-2019) y el Poder Judicial- pidió a los políticos 'que revisen su discurso cuando pedían la libertad de los presos'.

'¿La siguen pidiendo, la quieren o no? A ellos también les pido que hablen claro', remarcó, en referencia a políticos encarcelados como Amado Boudou, vicepresidente del último Gobierno de Cristina Fernández (2011-2015) -hoy vicepresidenta-, que cumple condena por corrupción.

'PRESOS POLÍTICOS' O 'DETENIDOS ARBITRARIOS'

Ya este miércoles, la veterana activista -que encabeza una de las dos asociaciones que responden al nombre de Madres de Plaza de Mayo- emitió un comunicado en el que dijo sentir 'un poco de vergüenza' por tener que hablar de presos políticos en democracia; 'o de detenidos arbitrarios, como dijo el presidente'.

La anciana hizo alusión a las palabras de Fernández del pasado lunes, quien tras una reunión con organizaciones de derechos humanos -a la que De Bonafini aseguró esta semana que no fue invitada- opinó que en Argentina no hay presos políticos, sino 'detenidos arbitrarios', según relató a medios locales la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Por ello, De Bonafini le hizo una petición al presidente en una carta: 'Debe decidir de qué lado está; si con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos'.

Este es el término que la referente de las Madres utiliza para definir la situación de Boudou, a quien la Justicia condenó el pasado julio a cinco años y diez meses de prisión por la compra de la empresa de calcografía Ciccone, con la que imprimió billetes y documentación oficial.

Sobre Boudou también pesa otra condena dictaminada en agosto de 3 años de cárcel en suspenso por la falsificación de la documentación en la transferencia de un vehículo.

PEDIDOS DE LIBERTAD

'Amado Boudou es un preso político. Un funcionario que se la jugó cuando le quitó a los bancos el gran negocio de las AFJP (administradoras de fondos de jubilaciones y de pensiones). Se la jugó, y así se ganó el amor de muchos y el odio de otros', sostuvo De Bonafini en la misiva dirigida a Fernández.

Alejandro Rúa, abogado del exvicepresidente y también exdefensor de la exmandataria también estuvo presente en el acto de las Madres de Plaza de Mayo y defendió que hasta que no haya condena firme, a su representado le están privando de su libertad.

Rúa recordó que a final de año la Justicia ya levantó la prisión preventiva de muchos de los detenidos kirchneristas, como el exsecretario de Obras Públicas, José López (2003-2015), aunque permanece encarcelado por otra causa de corrupción.

Asimismo, reclamó a la Corte Suprema que dicte los fallos sobre los detenidos para que exista una sentencia en firme en sus causas.

'Si la Corte no va a moverse va a haber que hacerla mover, no hay otra posibilidad. El actual Gobierno, que reconoce las detenciones arbitrarias, va a tener que asumir las responsabilidades si la Corte no lo hace', manifestó el abogado. EFE