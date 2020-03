Líder olímpica de P.Rico: decisión 'sensata y prudente' posponer JJOO 2020

San Juan, 24 mar (EFE).- La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, respaldó este martes la decisión 'sensata y prudente' del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer 'hasta el verano del año 2021, como muy tarde' los Juegos Olímpicos 2020 a causa de la pandemia del COVID-19.

'Es lo más sensato y prudente conocer en el amanecer de hoy la decisión del COI de posponer los Juegos', afirmó Rosario a Efe sobre el aplazamiento de la mayor cita deportiva mundial cuyas fechas originales eran del 24 de julio al 9 de agosto de este año.

El COI confirmó el cambio de planes hoy a raíz de que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, solicitara retrasar un año los JJOO en conversación telefónica con el presidente del organismo deportivo, Thomas Bach, que el domingo se había dado cuatro semanas de plazo para decidir sobre un posible cambio de las fechas.

'En las actuales circunstancias, y basándonos en los datos de la Organización Mundial de la Salud, el presidente del COI y el primer ministro de Japón concluimos que los JJOO de la XXXII Olimpiada en Tokio deben ser cambiados a una fecha más allá de 2020, pero no posterior al verano de 2021', destacó el comunicado del COI.

Para Rosario, la decisión 'le hace justicia a todos los atletas del mundo', pues ahora estos tendrán mayor tiempo de entrenamiento y de preparación para los Juegos y celebrarse los mismos 'en igualdad de condiciones' para todos los deportistas.

'Lo digo porque obviamente no están entrenando', Rosario rememoró por el aislamiento que la mayoría de los deportistas están cumpliendo y promoviendo para así controlar el contagio del coronavirus (CODIV-19).

'Esta etapa de entrenamiento de dejar de realizar y por lo que se va a prolongar es lo más justo y la mejor noticia que ellos han recibido', añadió.

Rosario afirmó que dicho confinamiento, no obstante, 'es nefasto' para muchos deportistas, entre ellos, de los nadadores, pues no pueden meterse en piscinas para llevar a cabo sus entrenamientos, al igual que para algún competidor de deporte de combate, porque no cuenta con una pareja para practicar sus técnicas.

La líder olímpica puertorriqueña indicó que solo 'cuatro o cinco' integrantes de la selección femenina de voleibol, así como el saltador Luis Joel Castro permanecen acuartelados fuera de Puerto Rico, pero que la mayoría de los deportistas clasificados a Tokio están en la isla 'para que pasaran esta etapa en sus residencias de manera más segura'.

'Ahora tienen más tiempo para tener un escenario completo', afirmó Rosario.

La decisión de posponer los Juegos se toma después de que lo solicitaran también numerosas federaciones deportivas y comités olímpicos nacionales.

Potencias deportivas como Australia o Canadá ya advirtieron que no enviarían a sus atletas a Tokio si se mantenían las fechas originales.

Es la primera vez que un año bisiesto no será sede de los Juegos Olímpicos de Verano desde que las ediciones de Tokio 1940 y Londres 1944 tuvieran que ser canceladas por la Segunda Guerra Mundial. EFE