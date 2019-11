Líderes debaten cómo acelerar esfuerzos para tener igualdad de genero mundial

Irene Escudero

Nairobi, 12 nov (EFE).- Con los derechos sexuales y reproductivos en el centro del debate, líderes mundiales debatieron hoy en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (ICPD25) de Nairobi la forma de acelerar los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género.

Hace 25 años, el mundo se comprometió a acabar con las muertes prevenibles durante el parto y el embarazo, con la violencia y las prácticas dañinas contra las mujeres y a asegurar el acceso universal a la planificación familiar. Fue durante la primera ICPD en El Cairo, donde se firmó en 1994 un programa de acción.

'Ese viaje que comenzó hace 25 años está lejos de haber acabado', sentenció en la inauguración de la Conferencia la jefa ejecutiva del Fondo de Población de la ONU (UNFPA, coordinador junto a Kenia y Dinamarca del evento), Natalia Kanem.

'Hemos hecho un gran progreso', manifestó durante la apertura la subsecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, que a su vez incidió en que 'la situación actual está lejos de donde debería estar'.

Cada persona que ha pasado por los más de diez escenarios del Centro de Conferencias Internacional Kenyatta ha remarcado que desde 1994, se ha avanzado mucho, y se ha conseguido bajar el número de hijos por mujer y reducir muchas muertes maternas.

Pero, como remarcó el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, 'las participantes más importantes de esta cumbre no están invitadas'; todas esas mujeres que se quedaron en el camino, asesinadas por sus parejas, amigos o conocidos, en una cifra que duele cada vez que se ha pronunciado: una de cada tres mujeres han sufrido, sufren o sufrirán violencia física o psicológica a lo largo de sus vidas.

Más de una decena de jefes de Estado, de Gobierno y líderes mundiales han proclamado en alto sus compromisos de cara a los retos y problemas que encaran las mujeres, y que serán medidos por el UNFPA para saber cómo se van cumpliendo.

Kenyatta, por ejemplo, se comprometió en la inauguración a acabar con la mutilación genital femenina, que considera 'la violación más seria contra mujeres y niñas', antes de 2022.

LOS DERECHOS SEXUALES NO SON NEGOCIABLES

Uno de los grandes hitos de El Cairo fue considerar los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y hoy, como ha alegado Kanem, estos derechos 'no son negociables'.

'¿Por qué es tan difícil avanzar con esta agenda? Una agenda que me parece justa y que parece ser la agenda sensata para ir adelante con el desarrollo', se preguntó la princesa Mary de Dinamarca, que enfatizó que 'no podemos regresar a un momento en el que las mujeres y niñas no podían decir nada sobre sus derechos sexuales y reproductivos'.

'Cuando llega el momento de financiar los derechos sexuales y reproductivos, el porcentaje (presupuestario) comprometido suele ser bajo', reconoció la vicepresidenta de Liberia, Jewel Howard-Taylor, que hizo un llamamiento a sus vecinos del continente a destinar presupuesto para la planificación familiar.

La cifra de personas que usan métodos anticonceptivos modernos es más alta que nunca y casi 315 millones de mujeres usan esos métodos en los 69 países con rentas más bajas, pero aún así, solo supone un tercio de la población femenina en edad reproductiva en esos países.

La falta de anticonceptivos y planificación familiar hace que 520 mujeres mueran por cada 100.000 abortos inseguros practicados en África subsahariana, un porcentaje muy superior al resto del mundo.

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, uno de los firmes opositores al aborto en África, reconoció hoy que 'las mujeres son dueñas de su cuerpo' pero alegó, bajo tímidos abucheos del público, que 'cuando algo te pertenece, ¿no le consultas a alguien sobre tus propiedades?', asegurando que él es el 'consejero' de sus hijas porque 'todo el mundo necesita consejo'.

'En un mundo donde desgraciadamente 25 millones de abortos ocurren cada año, es muy importante afirmar y reafirmar que la habilidad de planear y prevenir embarazos es una necesidad urgente', consideró Kanem en una rueda de prensa.

Macharia Kamau, secretario principal de Exteriores de Kenia, país donde está prohibido el aborto en todo caso menos cuando peligra la vida de la madre, alegó que no conoce 'una sola mujer que haya disfrutado un aborto', por lo que criticó a aquellos que no entienden o quieren entender la importancia de lo que hay sobre la mesa.

'No es un debate sobre aborto', sentenció Kamau, que coincidió con Kanem en que lo importante es la planificación familiar.

NO ES UN COSTE, ES UNA INVERSIÓN

El UNFPA publicó hoy un estudio que revela por primera vez cuánto va a costar financiar de aquí a 2030 los llamados 'tres ceros' (cero muertes maternas que se puedan prevenir, cero necesidades insatisfechas de planificación familiar y cero violencia de género=: 264.000 millones de dólares.

'Creo que está mal referirse a esto como coste (...), es una inversión en humanidad y bienestar', alegó Kanem, que subrayó que 'es un precio que no podemos permitirnos no asumir',

Acabar con la violencia de género, por ejemplo, en un total de 132 países costaría 42.000 millones de dólares, mientras que acabar con las muertes de mujeres por complicaciones prevenibles en el embarazo o durante el parto en los países que tienen el 95 % de los casos de mortalidad materna, necesita 115.500 millones de dólares.

La conferencia continuará durante dos días más y se abordarán, entre otros asuntos, los derechos sexuales de las personas con discapacidad, o se escuchará a líderes religiosos hablar sobre planificación familiar. EFE

(foto) (vídeo) (audio)