Líderes del Parlamento y el Senado jordanos manifiestan apoyo a Abdalá II

Amán, 4 abr (EFE).- Los líderes de las dos cámaras del Poder Legislativo jordano manifestaron este domingo su apoyo al rey Abdalá II y rechazaron cualquier acción en su contra tras lo que calificaron como un 'intento de socavar la seguridad y estabilidad del país'.

'Ayer nuestro país afrontó con decisión cualquier intento de socavar su seguridad y estabilidad', aseguró el portavoz de la Cámara Baja, Abbul Mohem al Oudat, durante una sesión conjunta de la dos Cámaras en la que se celebraba el centenario del Estado jordano.

'Estos eventos nos muestran nuevamente que nuestro régimen hachemita y nuestro país son capaces de enfrentar todas las conspiraciones y trampas', añadió.

'Apoyamos todos los esfuerzos del rey Abdalá II para proteger la seguridad y la estabilidad de la patria y rechazamos cualquier mano traidora que atente contra la estabilidad de nuestro país y el liderazgo hachemita', dijo por su parte el presidente del Sentado, Faisal al Fayez.

Estas declaraciones de apoyo al monarca jordano se producen después de que las autoridades jordanas anunciaran la detención de varias personas, incluido un miembro de la Casa Real y un exasesor de Abdalá II, y de que su hermanastro y ex príncipe heredero, Hamzah bin Husein, asegurara que había sido confinado en su palacio.

El príncipe Hamzah, el hijo mayor del anterior rey jordano, Husein, y su esposa la reina Al Nur, dijo en un vídeo que su abogado hizo llegar a la BBC que no se le permitía salir, comunicarse con el exterior ni publicar en Twitter, y que le habían cortado internet y el teléfono.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 'me informó de que no tenía permitido salir, comunicarme o reunirme con nadie porque en las reuniones en las que he estado presente en los medios sociales relativos a visitas que he hecho ha habido críticas al Gobierno o al rey', aseguró.

Hamzah, que dijo que varios amigos y conocidos suyos habían sido detenidos, negó sin embargo formar parte de 'ninguna conspiración ni de ninguna agenda externa' si bien criticó en la grabación 'los fallos en el Gobierno, la corrupción y la incompetencia que ha sido frecuente en nuestra estructura de gobierno en los últimos 15 o 20 años'.

Antes de la difusión de este vídeo, las Fuerzas Armadas habían asegurado en un comunicado que Hamzah no estaba detenido, negando a una información publicada por el Washington Post al respecto, y que solo le habían pedido 'que detuviera sus movimientos y actividades en contra de la seguridad y estabilidad de Jordania'.

Cuando Abdalá fue declarado rey a la muerte de su padre, el rey Husein, en febrero de 1999, el príncipe Hamzah fue nombrado príncipe heredero, medida que ha sido atribuida a un recomendación del fallecido monarca.

Sin embargo, en noviembre de 2014 Abdalá lo relevó del cargo y nombró en su lugar a su hijo, el príncipe Husein bin Abdalá. EFE