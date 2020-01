Liga Árabe expresa su preocupación por aumento de la tensión en Oriente Medio

(actualiza con comunicado del rey de Jordania)

El Cairo, 5 ene (EFE).- La Liga Árabe expresó este domingo 'su creciente preocupación' por los 'sucesivos acontecimientos' en Oriente Medio tras el ataque selectivo de Estados Unidos contra el comandante iraní Qasem Soleimani y el vicepresidente de la agrupación de milicias iraquíes Multitud Popular el viernes en Bagdad.

En un comunicado del organismo panárabe, una fuente no identificada indicó que la región de Oriente Medio necesita 'calma y no una escalada', y 'extinguir los conflictos, no encenderlos'.

Asimismo, consideró que los eventos de los últimos días 'revelan una vez más el alcance de las intervenciones extranjeras en los asuntos árabes y su alto coste político, económico y otros'.

La fuente agregó que la Liga Árabe aspira a que las sociedades árabes recuperen la capacidad de excluir 'los elementos negativos' derivados de esas injerencias y 'preservar su soberanía y estabilidad'.

Las autoridades iraquíes calificaron el bombardeo estadounidense de 'violación flagrante de la soberanía', lo que ha llevado hoy al Parlamento del país a solicitar al Gobierno que trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera y revoque el mandato de la coalición internacional que lucha contra los yihadistas en Irak.

Por su parte, el rey de Jordania llamó hoy por teléfono al presidente iraquí, Barham Saleh, a quien le transmitió la 'necesidad de hacer todos los esfuerzos para mantener la paz en Oriente Medio'.

Según un comunicado de la corte, Abdalá II expresó su apoyo a la estabilidad y seguridad de Irak, y de toda la región, por lo que pidió que se 'supere la tensión' y 'se eviten las amenazas a la paz y la estabilidad' de Oriente Medio.

Otros países árabes se han mostrado preocupados por la escalada de la tensión en Irak, que amenaza con un conflicto más amplio entre EE.UU. e Irán y sus respectivos aliados en la zona.

Omán llamó este domingo a Washington y Teherán a tratar de solucionar la crisis a través del diálogo, siendo el sultanato el Estado más neutral del golfo Pérsico y el que suele actuar de mediador entre sus vecinos. EFE