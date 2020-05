Liga Mexicana del Pacífico podría beneficiarse por temporada corta en MLB

México, 16 may (EFE).- El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales, reconoció a Efe este sábado que el circuito de béisbol invernal podría verse beneficiado de temporadas cortas tanto en las Grandes Ligas (MLB) como en sus Ligas Menores.

'Hay lanzadores que buscan lugar en MLB. Sé que 375 jugadores de Ligas Menores fueron invitados a campos de entrenamiento. Ahora no juegan, no van a tener oportunidad de mostrarse. También hay jugadores de MLB que tienen un número de turnos al bate o capítulos (en el caso de los lanzadores) que cumplir durante la temporada para no perder en lo físico', explicó.

La MLB comenzaba el 26 de marzo, pero la pandemia de la COVID-19 hizo posponer su inauguración. Todavía no ha emitido una nueva fecha para arrancar la campaña 2020, así como tampoco su sistema de Ligas Menores.

Junto a la incertidumbre del inicio de la temporada en Grandes Ligas, en México, la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) también está a la espera de que las autoridades de salud les den luz verde para iniciar con público en los estadios.

'Nos perjudica que la LMB no se lleve a cabo porque compartimos talento, jugadores, 'umpires'. No llevarse a cabo significa que los jugadores no lleguen en las mejores condiciones físicas, pero no es sólo en la parte deportiva, en la económica también les pegará', agregó el presidente de la LMP.

Por esta situación y además de contar con los Sultantes de Monterrey, que juegan en verano e invierno, Canizales aseguró que su circuito está en disposición de recorrer su inicio que al momento está programado para el 12 de octubre.

'Hablamos con Horacio de la Vega, presidente de la LMB, de la necesidad de coordinarnos por el bien de todos los actores del béisbol mexicano. Entendemos la situación de la LMB, ambas ligas somos complementarias', aseveró.

Canizales compartió que al momento la pandemia les pegó con una baja venta de abonos y en no poder cerrar algunos acuerdos con patrocinadores.

'Pensamos en diferentes escenarios para la próxima temporada. Desde hacerlo con un porcentaje menor de aficionados en nuestros parques, recorrer el inicio y hasta la posibilidad, que es la menos deseable, de jugar a puerta cerrada. Sin embargo, todavía no calculamos los impactos financieros y económicos de cada uno de ellos', apuntó el mexicano.

Sobre un conflicto entre los Venados de Mazatlán y el ayuntamiento de ese municipio que les quitó la concesión del estadio Teodoro Mariscal, Canizales es optimista ya que piensa que para antes de junio habrá un arreglo.

'Mazatlán sigue siendo la sede de la Serie del Caribe 2021, pero en caso de que el conflicto persista, de alguna forma la Serie del Caribe en México está garantizada, la Confederación del Caribe apoya a México y a la LMP', concluyó. EFE