Lillini acepta que Pumas careció de ideas, pero no hizo un partido flojo

Querétaro (México), 24 ene (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, aceptó este domingo que su equipo careció de ideas en la derrota ante el Querétaro, pero negó que haya jugado un partido flojo.

'Que nos equivocamos, sí; que no lo intentamos, no. Flojito fue el partido contra Cruz Azul en el torneo pasado o con León y Juárez; éste no lo pongo entre los que jugamos mal. No supimos destrabar, pero de ahí a un mal partido, no', dijo en rueda de prensa.

Los Pumas de Lillini perdieron 2-0 ante el Querétaro en la tercera jornada del torneo Clausura en un duelo en el que el rival mostró un fútbol práctico, defendió bien y se impuso con anotaciones de José Gurrola y Ángel Spúlveda.

'En el primer tiempo con dos llegadas, nos hacen goles; no supimos contrarrestar eso. Luego el partido fue trabajo en la mitad de la cancha', observó.

Pese a no quedar decepcionado con la derrota, el técnico reconoció que Pumas debe mejorar la generación de juego mostrada este domingo.

'Hoy al rival fue difícil entrarle por adentro. No pudimos destrabar la complejidad que el adversario nos puso a la hora de defender. Nos faltó movilidad y el pase en tres cuartos de cancha para habilitar; cosas que tenemos que manejar', agregó.

Pumas, que alcanzó la final del pasado Apertura, perdida ante el León, bajó al séptimo lugar de la clasificación con un triunfo, un empate, un revés un cuatro unidades.

Lillini aseguró que el Querétaro no fue superior, aunque sus jugadores estuvieron desordenados en los dos goles.

'A veces se gana y otras veces se aprende. Tenemos que aumentar la calidad para retomar el camino', concluyó el estratega.

Los Pumas UNAM, que tienen lesionado al argentino Juan Ignacio Dinenno, su goleador, recibirán el próximo domingo al Atlas, último de la tabla de posiciones, en la cuarta jornada del torneo Clausura. EFE