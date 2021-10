Lillini afirma que a pesar de derrotas jugadores de Pumas le siguen creyendo

México, 3 oct (EFE).- El argentino Andrés Lillini, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, afirmó este domingo que, no obstante el mal paso de su equipo, su discurso no se ha desgastado y los jugadores le siguen creyendo.

'Mi discurso no está gastado, los jugadores me creen, si no fuera así no llegaríamos seis o siete veces al arco enemigo, el problema es el gol', explicó el técnico luego de la derrota 2-0 ante América en la duodécima jornada del Apertura 2020.

El América dominó el duelo en el primer tiempo después de un gol del paraguayo Richard Sánchez. En la segunda mitad los Pumas adelantaron líneas en busca del empate, pero sin puntería. Las Águilas marcaron el 2-0 por conducto de Mauro Laínez en tiempo de compensación.

Con el tropiezo ante las Águilas, los Pumas suman cinco fechas consecutivas sin ganar, situación que Lillini reconoció como un gran golpe del que se van a reponer.

'Es un mazazo, pero estoy seguro que estos jugadores van a sacar esto adelante. Nunca me voy a esconder, les digo que sigan creyendo en nosotros porque vamos a mejorar', sentenció.

Los Pumas se quedaron en ocho puntos y ocupan la décimo séptima posición entre 18 equipos; acumulan un triunfo, cinco empates y seis descalabros, lugar que el estratega subrayó no merece la institución.

'El problema es el gol, llegamos, no marcamos y no puedo esconder esa realidad, porque si no lo hacemos no podemos ganar y por eso estamos en una posición tan incomoda que el club no se merece'.

Del desempeño de su equipo ante el América, Andres Lillini enfatizó en la cantidad de llegadas que se generaron.

'Enfrentamos a un rival de mucha jerarquía individual. A pesar de eso creamos seis o siete situaciones de gol y no concretamos ninguna; ellos cuando llegan hacen goles y con eso nos ganan y eso es difícil de afrontar'.

Lillini negó que el factor anímico fuera factor para no reponerse del primer gol del rival.

'No pasa por el ánimo. El equipo no se recupera porque no hace el gol, pero no dejamos de llegar, tuvimos una pelota al palo, ellos llegaron menos que nosotros, claro que tuvimos respuesta'.

En la décimo tercera jornada del certamen los Pumas recibirán al Juárez FC el próximo 17 de octubre.EFE

