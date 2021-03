Lima, antes de recibir al Madrid: 'Al equipo no lo veo mal para nada'

Murcia (España), 2 mar (EFE).- Augusto César Lima, jugador del UCAM Murcia, ha dicho a pesar de las seis derrotas seguidas que lleva el conjunto grana en la Liga Endesa y a cinco días del recibir al líder Real Madrid que 'al equipo no lo' ve 'mal para nada' y ha añadido que 'jugando con seriedad' tienen 'muchas probabilidades' de ganar ese partido.

El pívot hispano-brasileño de 29 años y que en verano volvió al UCAM CB para afrontar su tercera etapa en el club ha pasado este martes por la sala de prensa del Palacio de los Deportes tras el 85-84 encajado el sábado en la pista del Baxi Manresa, un resultado que eleva a seis el número de tropiezos consecutivos en el campeonato.

Lima ha comenzado hablando de ese choque y del momento en el que está el cuadro dirigido por Sito Alonso.

'Al equipo no lo veo mal para nada, venimos de competir ante un rival de play off, que cuenta con una gran plantilla y un gran entrenador y eso nos servirá para afrontar los próximos partidos, comenzando por el del Madrid, que vendrá tras dos encuentros jugados en la Euroliga y es un momento en el que, jugando con seriedad, le podemos ganar', ha indicado para añadir que en el pabellón Nou Congost 'se vio la identidad del equipo y, aunque estuvimos fallones, mejoramos en defensa y en actitud'.

Los universitarios son duodécimos en la clasificación con ocho victorias y 14 derrotas y están a tres triunfos de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título y también tres por encima de la zona de descenso a la Liga LEB Oro.

En la plantilla ha habido cambios y Lima se ha referido a los dos últimos fichajes del equipo, el base Isaiah Taylor y el ala pívot James Webb III, y también a quienes han causado baja por ahora como los lesionados Conner Frankamp y David DiLeo.

'Tenemos que hacer otras cosas porque ahora no contamos con Conner ni con David. Es una pena que no estén, pero tenemos que reinventarnos. James es un jugador muy atlético y con talento e Isaiah viene para sumar y para hacer jugar al equipo, que es en lo que creo que más va a brillar, aunque también anotará porque tiene capacidad para ello', ha manifestado.

Igualmente ha aludido al hecho de no contar con espectadores en las gradas: 'Con público no hubiéramos perdido algunos partidos como el de Tenerife, por ejemplo. Los aficionados y los familiares nos impulsan y sin ellos no somos nadie. En algunos pabellones he visto a personas de más y las reglas están para cumplirlas y no para incumplirlas. Todos deberíamos ser legales'.

El jugador de Río de Janeiro, que estuvo en Real Madrid en la campaña 2015/2016, se medirá al caboverdiano Walter Tavares, de 2,20 metros de altura, 'un pívot dominante', ha dicho Lima.

'Me llevaré un par de tapones, pero eso forma parte del juego. Me da igual y nunca he tenido miedo a nadie', ha comentado el jugador grana, que promedia 6,6 puntos, 7 rebotes y 11,5 de valoración en 21 minutos por partido en sus 22 encuentros de esta temporada y que apuesta por una sorpresa para el domingo a las doce y media del mediodía en el Palacio de los Deportes de Murcia.

'Si hacemos las cosas bien tenemos muchas probabilidades de ganar, pues el Madrid vendrá cansado por la acumulación de encuentros y no traerá al equipo al completo', ha apostillado.

Los blancos pasarán buena parte de la semana en Rusia, donde este martes se enfrentarán al Khimki y el jueves al Zenit. EFE

