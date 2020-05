Lineker: 'Messi es una de las pocas cosas a disfrutar del fútbol sin público'

Londres, 30 may. (EFE).- El inglés Gary Lineker, exdelantero del Barcelona y actual comentarista de la BBC, considera que ver jugar de nuevo a Leo Messi 'es quizá una de las pocas cosas que se podrá disfrutar del fútbol sin aficionados'

La cadena británica BBC, en su sección de deportes, ha decidido dedicar este sábado a la figura del argentino Leo Messi. 'Habrá un Messi Day el sábado en BBC Sport', explicó la televisión pública del Reino Unido.

Entre las secciones que le dedican al astro del Barcelona está una resumen de los mejores goles de Messi, un concurso de preguntas y una columna del exfutbolista inglés Gary Lineker.

'Cada vez que lo veo jugar, incluso en esos días que no está tan fino, hay momentos en los que piensas '¿Pero cómo hace eso?'. Hace tres o cuatro cosas en un solo partido que yo probablemente no haya sido capaz de hacer ne toda mi carrera. Hace cosas que nadie puede', explicó Lineker, que también jugó en el Barcelona.

Lineker también comparó la figura de Messi con la de Michael Jordan.

'Jordan tiene una personalidad muy diferente y es mucho más abierto, pero se puede describir a Messi en el mismo sentido, como un icono cuyo impacto y habilidad trasciende nuestro propio deporte. No tiene que gustarte el baloncesto para apreciar a Jordan, igual que no tienes que ser aficionado del fútbol para disfrutar viendo a Messi. Como Jordan, Messi es el mejor de todos los tiempos en haber jugado a este deporte', dijo Lineker.

Entre los mejores momentos de la carrera de Messi que recopila la BBC se encuentra su primer hat trick al Real Madrid en 2007, su increíble gol a lo Maradona contra el Getafe en 2007, el tanto que selló la Champions de Roma contra el Manchester United, cuando le marcó cuatro al Arsenal en el Camp Nou, sus seis Balones de Oro y sus 91 goles en un año natural en 2012.

'No hemos visto mucho de él en estos dos meses por la pandemia, pero parece que la Liga se va a reanudar a puerta cerrada muy pronto. No será lo mismo sin público, de eso no hay duda, pero Messi es quizás una de las únicas cosas que se podrá disfrutar del fútbol sin aficionados', apuntó Lineker. EFE