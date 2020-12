'LinkedOut' de Thomas Ruyant lanza un ataque al líder 'Apivia' por el Norte

Redacción deportes, 7 dic (EFE).- El 'LinkedOut' del francés Thomas Ruyant, segundo en la tabla y a unas 60 millas (110 km) al Norte del líder 'Apivia' de Charlie Dalin, le ha lanzado un fuerte ataque cuando se ha cubierto la vigésimo novena jornada de navegación de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-.

El intento de ataque por el Sur del 'Bureau Vallée II' de Louis Burton ha sido un fracaso. A unas 300 millas (550 km) más al Sur ha quedado frenado por un flujo de viento del Noroeste de 30 nudos (55 km/h). Esto le ha llevado a cubrir solo 309 millas (572 km) en las últimas 24 horas y a perder su segunda posición en la general.

El 'LinkedOut' ha sido el más rápido en la jornada con 472 millas (874 km), superando incluso al 'Apivia' que ha cubierto 460 (852 km) y ahora tiene a su rival directo a 175 millas (324 km) cuando frente a ellos se está instalando una fuerte borrasca.

Otros cuatro barcos han cruzado el Cabo de Buena Esperanza a 550 millas (1.020 km) al Sur: Alan Roura (La Fabrique), Armel Tripon (L'Occitane en Provence), Stéphane Le Diraison (Tiempo de los océanos) y Arnaud Boissières (La Mie Câline)., pero en la zona de cruce hay poco viento, ninguno de los cuatro logró hacer más de diez nudos (18 km/h) de velocidad, pero esperan la llegada de un frente con viento de hasta 50 nudos (90 km/h).

El 'One Planet One Ocean' del español Didac Costa, que este domingo impactó con una ballena, sigue adelante sin novedad. Costa, que no sufrió daños en su persona, revisó el barco y no detecto daños en el casco y algín rasguño en la quilla. Hoy seguía navegando a 48 millas (94 km) al Norte de la Zona de Exclusión de Hielos (ZEH) a una media de 11 nudos, tras cubrir 293 millas (542 km) en las últimas 24 horas.Sigue en el puesto 19º a 620 millas (1.150km) al Suroeste del Cabo de Buena Esperanza.

Resultados y Clasificaciones al término 29ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

7/12/2020 (16:00 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia 15.311 mn.(28371 km)

Distancia al líder

.2. Thomas Ruyant (FRA)(F) Linkedout a 176 m.n

.3. Louis Burton (FRA)(F) Bureau Vallée 216

.4. Damien Seguín (FRA) Apicil 312

.5. Yannick Vestaben (FRA(F) Maitre Coq IV 312

...

19. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2415 mn.(4474 km)

Abandonos (5)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

