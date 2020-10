Linterna Verde se apunta a la televisión con una serie de HBO Max

Los Ángeles (EEUU), 9 oct (EFE).- HBO Max confirmó este viernes que llevará a la televisión las aventuras de Linterna Verde con una serie bajo la supervisión de Seth Grahame-Smith.

Medios estadounidenses señalaron este viernes que Grahame-Smith, quien ha trabajado como guionista en películas como 'The Lego Batman Movie' (2017) y en series como 'The Hard Times of RJ Berger', será el 'showrunner' (máximo responsable de una serie) de este proyecto televisivo sobre el superhéroe Linterna Verde del que ya circulaban rumores desde el año pasado.

Grahame-Smith escribirá además el primer capítulo junto a Marc Guggenheim, quien ha creado otras series basadas en los personajes de DC Comics como 'Arrow' o 'Legends of Tomorrow'.

Con diez episodios de una hora de duración cada uno, esta nueva producción televisiva presentará a algunas de las numerosas identidades que ha tenido en los cómics Linterna Verde, de Guy Gardner a Jessica Cruz pasando por Simon Baz o Alan Scott.

También se espera que aparezca Sinestro, que pasó de ser Linterna Verde a convertirse en un villano.

Aunque esta será la primera serie no animada sobre Linterna Verde, este superhéroe desembarcó en la gran pantalla en 2011 con la película 'Green Lantern', que protagonizó Ryan Reynolds en la piel de Hal Jordan y que dirigió Martin Campbell ('Casino Royale', 2006).

La cinta fue un gran fracaso de crítica y taquilla, pero al menos sirvió para que Reynolds conociera a la que ahora es su esposa, la actriz Blake Lively.

Greg Berlanti, que fue productor y guionista de aquella película y que en estos momentos es uno de los ejecutivos televisivos con más poder en Estados Unidos, está detrás de la nueva serie sobre Linterna Verde que por ahora no ha dado a conocer ningún nombre de su reparto. EFE