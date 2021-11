Lionel Richie firma acuerdo exclusivo de distribución global de sus canciones

Nueva York, 4 nov (EFE).- El cantante y autor Lionel Richie firmó un contrato exclusivo de distribución a nivel global de todo su catálogo con la productora Universal Music Publishing Group (UMPG), que incluye grandes éxitos cosechados a lo largo de la larga carrera del estadounidense como 'Hello', 'Lady', Dancing on the Ceiling' o 'All Night Long'.

También incluye 'Say You, Say Me', y la popular canción con fines caritativos que compuso junto a Michael Jackson en 1985, 'We Are the World'.

Richie, que saltó a la fama a mediados de la década de los 70, ha vendido unos 125 millones de álbumes por todo el mundo, y ha sido galardonado con seis premios Grammy, un Oscar y un Globo de Oro.

'Habiendo trabajado con Universal Music como cantante durante casi toda mi carrera, siento que unirme a la familia de UMPG como compositor es como estar volviendo a casa', dijo Richie en un comunicado de la compañía.

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de UMPG, Jody Gerson, se mostró 'muy emocionada' por el hecho de que Richie les haya elegido 'para cuidar su catálogo de canciones'.

El acuerdo de Richie se une a la tendencia de las grandes figuras de la música de poner todo su catálogo en manos de una sola compañía, aunque en su caso no ha vendido las canciones, como han hecho en los últimos años Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young o Stevie Nicks.

Se cree, además, que Bruce Springsteen podría también vender todas sus canciones próximamente, después de que el medio especializado Billboard asegurara esta semana que está en negociaciones con Sony Music. EFE

