Lionel Scaloni: 'Me quedo con las ganas y el sacrificio'

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, resaltó el triunfo en el estreno de eliminatorias ante Ecuador como “un paso grande”, aunque destacó que aún en los triunfos “hay cosas por mejorar” de cara al futuro en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar.

'Se ganó, que es lo más importante para empezar una competencia de este calibre. Las condiciones no eran fáciles, sumado a las dificultades de no haber estado juntos por tanto tiempo. Había muchos jugadores que hoy debutaban en Eliminatorias. No es fácil jugar con esta camiseta y la ansiedad es propia de esa situación. Teníamos claro que eso podía pasar por ser el primer partido', señaló el técnico de la 'Albiceleste' en conferencia de prensa.

“Hay cosas para destacar y otras para mejorar. Me quedo con las ganas, con el sacrificio. Tendremos tiempo para trabajar. Lo importante era sacar el resultado adelante. Sabíamos muy bien el equipo que sacábamos a la cancha. Importa todo. Nosotros rescatamos siempre lo bueno e intentamos mejorar lo que se pudo hacer mejor. El equipo fue sólido. Para buscar otras cosas tendremos tiempo', añadió el joven entrenador.

“Perdimos a Lo Celso por izquierda y lo considerábamos clave. Optamos por el Huevo (Acuña), que nunca nos deja tirado. Es un jugador que apreciamos un montón. A veces hay que sacrificar cosas para sacar adelante los partidos', señaló en su análisis del ajustado triunfo ante 'La Tri'.

'Hay que ver el parte médico de algunos jugadores que terminaron tocados. Vamos a ver cómo se recuperan los jugadores y luego pensaremos en Bolivia. Sabemos que es un partido con condiciones diferentes a todas las demás', afirmó con respecto al partido del próximo martes en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Por su parte, Leandro Paredes, en su tiempo de comparecencia en conferencia de prensa señaló: “Con De Paul nos sentimos muy cómodos en el mediocampo. No fue el partido esperado, pero se ganó, que es lo importante y estamos contentos por la victoria”.

'Creo que teníamos que cuidar la pelota y erramos más de lo común. 'No hicimos el partido que pensamos. Ecuador nos impidió hacer el partido que queríamos. El error nuestro fue jugar al ritmo de ellos', agregó el mediocentro defensivo del París Saint Germain francés.

'En general teníamos que cuidar la pelota y erramos más de lo común. Era un partido para cuidarla y generar ocasiones con pases cortos y tenencia', concluyó. EFE