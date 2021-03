Lisandro Martínez: 'Tenemos muchas cosas por delante en el Ajax'

David Morales Urbaneja

Ámsterdam, 27 mar (EFE).- Lisandro Martínez, jugador argentino del Ajax Ámsterdam, dijo en una entrevista con Efe que sigue viendo los partidos importantes de la Superliga Argentina y de la mayoría de competiciones europeas, aunque señaló que 'no entra en sus planes' abandonar su actual club.

'Yo soy de mirar mucho fútbol: partidos de la liga argentina, la italiana, la Premier, la Liga, la Bundesliga. Soy como un adicto al fútbol, no me pierdo ninguno', indicó el defensa, que destacó entre sus gustos la competición inglesa 'por la intensidad que tienen'.

Martínez tiene hasta el 30 de junio de 2023 contrato con el Ajax, que se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga Europa y es el actual líder de la Eredivisie neerlandesa.

A la pregunta de si le gustaría probar suerte en otra competición europea, el defensa fue claro. 'No pienso en el futuro. Trato de disfrutar el presente, de vivir el día a día. Tenemos muchas cosas por delante en el Ajax así que sería muy mal de mi parte estar pensando en un futuro', indicó.

Martínez fichó por el club de Ámsterdam en verano de 2019. En su primera temporada, fue uno de los titulares indiscutibles de Erik ten Hag hasta que la pandemia paralizó las competiciones ligueras en marzo de 2020.

Los cambios tácticos introducidos por el técnico a principios de la actual temporada lo relevaron a un segundo plano, pero ha recuperado recientemente la titularidad y ha estado en el once inicial de los últimos diez partidos del Ajax, entre ellos cuatro de eliminatorias de la Liga Europa.

'Tuve que empezar de cero, redoblar el esfuerzo y demostrarle de que podía contar conmigo', dijo a Efe, tanto 'en los entrenamientos' como 'en los diez, quince o veinte minutos' que salía al campo cuando entraba como sustituto.

Respecto a su posición en la cancha, dice sentirse 'muy cómodo' como defensor central, su lugar más habitual en el Ajax, pero no tiene problema si le ponen 'de lateral por la izquierda' o 'en el medio de las tres posiciones, volante por la izquierda, volante por la derecha o contención'.

'Hasta he jugado de lateral por la derecha, mira lo que te digo. Es una posición un poquito complicada, pero la conozco', añadió.

Martínez establece varias diferencias entre el fútbol argentino y el que se juega en Europa, como 'la lectura de juego, lo táctico, lo físico y la toma de decisiones'.

'Acá se juega al detalle, perdés una pelota y ya sabés que vas a sacar de en medio porque te matan. Los clubes te observan mucho, te estudian, y la verdad que partido a partido es realmente como una final porque es de alta intensidad y te juegan de igual a igual', apuntó.

Echando la vista atrás, Martínez asegura que su vida 'estaba descarrillada' durante su adolescencia en Gualeguay al este de Argentina, pero su novia y sus padres le hicieron 'salir adelante'.

Recordando una anécdota familiar, explica que antes de ir al club en el que se formó, el Newell's de la ciudad de Rosario, su padre lo mandó a una obra a las siete de la mañana.

La idea era que trabajase de albañil, pero llegó más de tres horas tarde. 'Me agarra mi viejo y me dice '¿Viste boludo que esto no es para vos? Ponete las pilas, tu futuro está en Rosario'. Eso no lo olvido jamás. Tenía como 12 o 13 años', comentó.

Martínez comparte vestuario en el Ajax con su compatriota Nicolás Tagliafico, el mexicano Edson Álvarez y dos jugadores brasileños, Antony dos Santos y David Neres.

'Se ha formado un lindo grupo ahí, los cinco sudamericanos. Con algunos compartimos mate, con otros no porque no a todos les gusta el mate, pero es muy lindo tener a estos chicos', señaló a Efe.

El intercambio gastronómico es de ida y vuelta, pues Álvarez ha conseguido que Martínez pruebe las típicas salsas mexicanas con jalapeños. 'Yo me veía que nunca jamás iba a probar la salsa picante, pero la verdad que me gustó. Hemos comido tacos en la casa de Edson y la verdad que están muy ricos', indicó. EFE