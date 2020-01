Lista de las películas españolas y latinoamericanas de la 70 Berlinale

Berlín, 29 feb (EFE).- La 70 edición de la Berlinale, que se celebra del 20 de febrero al 1 de marzo, incluye una amplia representación de cine español y latinoamericano en sus distintas secciones.

Entre las aspirantes a los Osos del festival figuran la cinta 'El prófugo', de la argentina Natalia Meta, coproducida con México, país que también participa junto a Italia y Alemania en la producción de la película 'Siberia', de Abel Ferrara.

Compite asimismo por uno de los galardones la coproducción brasileño-francesa 'Todos os mortos' ('All the Dead Ones'), de Caetano Gotardo y Marco Dutra.

En la nueva sección a competición 'Encounters', que busca dar cabida en el programa oficial a formas narrativas diferentes y dar apoyo a directores innovadores e independientes, se encuentran el filme argentino 'Isabella', de Matías Piñeiro, y 'Los conductos', de Camilo Restrepo, una coproducción entre Francia, Colombia y Brasil.

Sección oficial a competición:

'El prófugo', de Natalia Meta (Argentina, México)

'Siberia', de Abel Ferrara (Italia, Alemania, México)

'Todos os mortos' ('All the Dead Ones'), de Caetano Gotardo y Marco Dutra (Brasil, Francia)

Sección oficial 'Encounters' a competición:

'Isabella', de Matías Piñeiro (Argentina)

'Los Conductos', de Camilo Restrepo (Francia, Colombia, Brasil)

Sección oficial Berlinale Shorts (cortometrajes) a competición:

'Playback. Ensayo de una despedida', de Agustina Comedi (Argentina)

Sección Panorama:

'Cidade Pássaro' ('Shine Your Eyes'), de Matias Mariani (Brasil, Francia)

'Las Mil y Una', de Clarisa Navas (Argentina, Alemania)

'Nardjes A.', de Karim Aïnouz (Argelia, Francia, Alemania, Brasil Qatar) -documental-

'O reflexo do lago' ('Amazon Mirror'), de Fernando Segtowick (Brasil) -documental-

'Un crimen común', de Francisco Márquez (Argentina, Brasil, Suiza)

'Vento Seco' ('Dry Wind'), de Daniel Nolasco (Brasil)

Sección Forum:

'Anunciaron tormenta', de Javier Fernández Vázquez (España)

'Chico ventana también quisiera tener un submarino', de Alex Piperno (Uruguay, Argentina, Brasil, Holanda, Filipinas)

'El tango del viudo y su espejo deformante', de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento (Chile)

'Entre perro y lobo', de Irene Gutiérrez (Cuba, España)

'Lúa vermella', ('Red Moon Tide'), de Lois Patiño (España)

'Luz nos trópicos' ('Light in the Tropics'), de Paula Gaitán (Brasil)

'Medium', de Edgardo Cozarinsky (Argentina)

'Responsabilidad empresarial', de Jonathan Perel (Argentina) -documental-

'Vil, má' ('Divinely Evil'), de Gustavo Vinagre (Brasil)

Sección Forum programa especial 50 aniversario:

'El cuarto poder' (1971), de Helena Lumbreras y Mariano Lisa (España) -documental-

Sección Forum Expanded:

'Apiyemiyekî?', de Ana Vaz (Brasil, Francia, Holanda, Portugal)

'Jiíbie', de Laura Huertas Millán (Colombia, Francia)

'Jogos Dirigidos' ('Directed Games'), de Jonathas de Andrade (Brasil)

'(Outros) Fundamentos' ('(Other) Foundations'), de Aline Motta (Brasil)

'Vaga Carne' ('Dazed Flesh'), de Grace Passô y Ricardo Alves Jr. (Brasil)

Sección Generation:

Generation 14plus:

'Alice Júnior', de Gil Baroni (Brasil)

'Irmã' ('Sisters in the End of the World'), de Luciana Mazeto y Vinícius Lopes (Brasil)

'Meu nome é Bagdá' ('My Name is Baghdad'), de Caru Alves de Souza (Brasil)

'Panteres' ('Panthers'), de Èrika Sánchez (España) -cortometraje-

Generation Kplus:

'El nombre del hijo', de Martina Matzkin (Argentina) -cortometraje-

'El silencio del río', de Francesca Canepa (Perú) -cortometraje-

'Las niñas', de Pilar Palomero (España)

'Los lobos', de Samuel Kishi Leopo (México)

'Mamá, mamá, mamá', de Sol Berruezo Pichon-Riviére (Argentina)

'Rã' ('Frogs'), de Ana Flavia Cavalcanti y Julia Zakia (Brasil) -cortometraje-. EFE