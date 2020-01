Lista de películas a competición en la 70 edición de la Berlinale

Berlín, 29 ene (EFE).- Dieciocho filmes competirán por los Osos de la 70 edición de la Berlinale, que se celebrará del 20 de febrero al 1 de marzo y que abrirá, fuera de concurso, el filme 'My Salinger Year', del guionista y realizador Philippe Falardeau.

La siguiente es la lista de las películas a concurso, sobre las que decidirá el jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons:

'Berlin Alexanderplatz', de Burham Qurbani (Alemania, Holanda)

'Dau, Natasha', de Ilya Khyrzhanovski y Jekaterina Oertel (Alemania, Ucrania, Reino Unido, Rusia)

'Domangchin yeoja' ('The woman who ran'), de Honn Sangsoo 'República de Corea'

'Effacer l'historique', Benoît Delépine y Gustave Kervern (Bélgica, Francia)

'El prófugo', Natalia Meta (Argentina, México)

'Favolacce', Damiano d'Innocenzo y Fabio d'Innocenzo (Italia, Suecia)

'First Cow', de Kelly Reichardt (EEUU)

'Irradies', de Rithy Panh (Francia, Camboya)

'Le sel des larmes', Philippe Garrel (Francia, Suiza)

'Never rarely somethimes always', Eliza Hittman (EEUU)

'Rizi'('Days'), de Tsai Ming-Liang (Taiwan)

'The roads not taken', de Sally Potter (Reino Unido)

'Schwesterlein' ('My little sister'), de Stéphanie Chuat y Véronique Reymond (Suiza)

'Sheytan vojud nadarad' ('There is Not Evil', Mohammad Rasoulof (Alemania, República Checa, Irán)

'Siberia'', Abel Ferrara (Italia, Alemania, México)

'Todos os mortos', Caetano Gotardo y Marco Dutra (Brasil, Francia)

'Undine', Christian Petzold (Alemania, Francia)

'Volevo nascondermi', Giorgio Diritti (Italia)

