Listado de ganadores de la 92 edición de los Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- La Academia de Hollywood celebra este domingo la gala de entrega de la 92 edición de los Premios Óscar. Esta es la lista completa de nominados:

- Mejor película:

'Parasite', de Bong Joon-ho.

- Mejor actriz:

Renée Zellweger ('Judy').

- Mejor actor:

Joaquin Phoenix ('Joker').

- Mejor actriz de reparto:

Laura Dern ('Marriage Story').

- Mejor actor de reparto:

Brad Pitt ('Once Upon a Time... in Hollywood').

- Mejor dirección:

Bong Joon-ho ('Parasite').

- Mejor guion original:

'Parasite' (Bong Joon Ho y Han Jin Won).

- Mejor guion adaptado:

'Jojo Rabbit' (Taika Waititi).

- Mejor película de animación:

'Toy Story 4', de Josh Cooley.

- Mejor película internacional:

'Parasite', de Bong Joon-ho (Corea del Sur).

- Mejor montaje:

'Ford v Ferrari' (Michael McCusker y Andrew Buckland).

- Mejor fotografía:

'1917' (Roger Deakins).

- Mejor diseño de vestuario:

'Little Women' (Jacqueline Durran).

- Mejor maquillaje y peluquería:

'Bombshell' (Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker).

- Mejor banda sonora:

'Joker' (Hildur Guðnadóttir).

- Mejor canción original:

'(I'm Gonna) Love Me Again', de Elton John y Bernie Taupin ('Rocketman').

- Mejor diseño de producción:

'Once Upon a Time... in Hollywood' (Barbara Ling y Nancy Haigh).

- Mejor mezcla de sonido:

'1917' (Mark Taylor y Stuart Wilson).

- Mejor edición de sonido:

'Ford v Ferrari' (Donald Sylvester).

- Mejores efectos visuales:

'1917' (Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones y Elliot Newman).

- Mejor documental:

'American Factory', de Steven Bognar y Julia Reichert.

- Mejor cortometraje documental:

'Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)'.

- Mejor cortometraje de animación:

'Hair Love'.

- Mejor cortometraje de acción real:

'The Neighbors' Window'. EFE