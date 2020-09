Listado de películas premiadas en el 68 Festival de Cine de San Sebastián

San Sebastián (España), 26 sep(EFE).- La película georgiana 'Beginning' ('Dasatskisi'), dirigida por Dea Kulumbegashvili, ha sido la triunfadora de la 68 edición del Festival de Cine de San Sebastián, con cuatro premios del palmarés incluida la Concha de Oro.

Este es el listado completo de galardonados.

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Beginning' ('Dasatskisi') de Dea Kulumbegashvili

Premio Especial del Jurado: 'The Crock of Gold: a few rounds with Shane MacGowan' de Julien Temple

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Dea Kulumbegashvili por 'Beginning'

Concha de Plata al Mejor Actor: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe por 'Druk' ('Another round')

Concha de Plata a la Mejor Actriz: Ia Sukhitashvili ('Beginning')

Premio a la Mejor Fotografía: Yuta Tsukinaga por 'Any crybabies around'.

Premio al Mejor Guion: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli ('Beginning')

Premio Nuevos Directores: Isabel Lamberti por 'La última primavera'

Premio del Público: 'The father', de Florian Zeller.

Premio Horizontes Latinos: 'Sin señas particulares', de la mexicana Fernanda Valadez.

Premio TCM de la Juventud: Limbo', de Ben Sharrok

Premio WIP Latam (antiguo Cine en Construcción): 'Piedra noche' de Iván Fund (Argentina-Chile)

Premio EGEDA WIP Latam: 'El empleado y el patrón', de Manuel Nieto (Uruguay, Argentina, Brasil, Francia)

Premio WIP Europa: 'Between two days', Selman Nacar (Turquía, Francia, Rumanía).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'The metamorphosis of words' de Catarina Vasconcelos (Portugal).

Premio 'Otra mirada' de RTVE: 'Never, rarely, sometimes, always', de Eliza Hittman.

Premio Irízar del Cine Vasco: 'Ane' de David Pérez Sañudo.

Premio del Público a la Mejor Película Europea: 'El agente topo' de Maite Alberdi

Premio Feroz Zinemaldia: 'Druk' ('Another round'), Thomas Vinterberg

Premio Cooperación Española: 'Sin señas particulares' de Fernanda Valadez

Premio Sebastiane: 'Falling' de Viggo Mortensen. EFE