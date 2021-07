Listado de premiados en la 74 edición del Festival de Cannes

Cannes (Francia), 17 jul (EFE).- El Festival de Cannes clausuró este sábado su 74 edición, iniciada el 6 de julio, con la entrega de un palmarés encabezado por la Palma de Oro a Julia Ducournau, la segunda mujer en su historia en conseguir esa distinción.

Este es el listado completo de premiados:

- Palma de Oro: 'Titane', de Julia Ducournau

- Gran Premio ex aequo del Jurado: 'A Hero' ('Un héroe') de Asghar Farhadi, y 'Hytti N°6' (Compartment nº 6), de Juho Kuosmanen.

- Premio a la Mejor Dirección: Leos Carax por 'Annette'.

- Premio al Mejor Guión: Ryusuke Hamaguchi por 'Drive My Car'.

- Premio del Jurado 'ex aequo': 'Ahed's knee', de Nadav Lapid, y 'Memoria', de Apichatpong Weerasethakul.

- Premio a Mejor Actriz: Renate Reinsve por 'The worst person in the world', de Joachim Trier.

- Premio a Mejor Actor: Caleb Landry Jones por 'Nitram', de Justin Kurzel.

SECCIÓN OFICIAL UNA CIERTA MIRADA

- Premio Una Cierta Mirada: 'Unclenching The Fists', de Kira Kovalenko.

- Premio del Jurado: 'Great Freedom', de Sebastian Meise.

- Premio al Elenco: 'Bonne Mère', de Hafsia Herzi.

- Premio a la Valentía: 'La civil', de Teodora Ana Mihai.

- Premio a la Originalidad: 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson

- Mención Especial: 'Noche de Fuego', de Tatiana Huezo.

CÁMARA DE ORO A LA MEJOR ÓPERA PRIMA DE TODO CANNES

'Murina', de Antoneta Alamat Kusijanovic, presentado en la sección paralela Quincena de Realizadores.

CORTOMETRAJES

- Palma de Oro: 'Tous les corbeaux du monde', de Tang Yi.

- Mención Especial: 'Céu De Agosto', de Jasmin Tenucci.

CINEFUNDACIÓN

- Primer premio: 'L'Enfant Salamandre', de Théo Degen Insas.

- Segundo premio: 'Cicada', de Yoon Daewoen.

- Tercer premio 'ex aequo': 'Love Stories on the Move', de Carina-Gabriela Dasoveanu, y 'Cantareira', de Rodrigo Ribeyro. EFE

