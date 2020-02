Lita Cabellut presenta su 'Bodas de sangre', una oda a la libertad individual

Nueva York, 19 feb (EFE).- La pintora española Lita Cabellut presentó este miércoles en Nueva York su libro 'Bodas de sangre', una ilustración de la obra de Federico García Lorca en la que celebra la libertad individual que defendía el autor, y que ha publicado en colaboración con Artika, división de la editorial Planeta centrada en obras de artistas.

'Lorca con 'Bodas de sangre' está denunciando algo que es tan actual como el derecho y el respeto a la libertad individual de la mujer y del ser humano', contó a Efe la artista, que dice haber querido aprovechar la oportunidad ofrecida por Artika de representar con sus pinturas la obra del granadino para 'refrescar' ese mensaje.

El libro, de gran formato y del que sólo se imprimirán 1.998 copias, está formado por 31 láminas que reproducen en detalle las pinturas creadas por Cabellut, las cuales rinden tributo tanto a 'Bodas de sangre' como a uno de los autores españoles más emblemáticos, y que están acompañadas por el texto completo de la tragedia de Lorca en español y en inglés.

Junto con cada copia, un libro de estudio analiza el recorrido profesional de Cabellut y su conexión con García Lorca.

Este excepcional 'Bodas de sangre' fue presentado en el centro cultural español de Nueva York 'La Nacional' después de 4 años de trabajo de Cabellut, una de las artistas españolas más reconocidas a nivel mundial, en los que ha pintado un total de 90 obras.

Un periodo en el que la artista, que vive y trabaja en La Haya, dice haberse entregado en cuerpo y alma al proyecto y haber trabajado con 'los dientes, las uñas, las venas, las arterias' para pintar el casi centenar de cuadros que nacen de su propia recreación de escenografías basadas en 'Bodas de sangre', para las que ha utilizado actores y modelos.

'Les he hecho que vinieran a Ibiza, que vinieran a mi casa de La Haya, les he colgado boca abajo, les he tocado, les he manchado, les he tirado pintura y les he abrazado', cuenta Cabellut sobre el intenso proceso creativo.

Un proyecto que la artista ha descrito como 'difícil' y arriesgado: 'Te viene una editorial y que te dice algo comparable a '¿puedes ir al sol y traerme un cachito de él?'. Y tu dices 'a ver, si yo me acerco al sol me quemo, me derrito, desaparezco, porque esto es Lorca', explica.

'Lorca es la absoluta verdad de lo divino y de lo cruel. Es el poeta que puede describir la animalidad, la deshumanización, a través de poesía y belleza. Es el único que ha podido lograr eso', dice sobre la importancia y la influencia del escritor.

Además, señala, se arriesgaba a que se pudieran malinterpretar sus intenciones: 'Imagínate que piensan que me acerco a Lorca para crecer y aprovecharme de su nombre, que eso es muy peligroso como artista'.

La presentación mundial de 'Bodas de sangre' tuvo lugar en 'La Nacional' precisamente porque fue allí donde Lorca vivió cuando llegó a Manhattan en 1929: 'Hemos elegido Nueva York porque es una ciudad muy importante en su desarrollo artístico'.

Marc Buil, director global de Artika explicó que la editorial siempre tuvo muy claro que era Cabellut quien debía encargarse de esta particular edición de 'Bodas de sangre'.

'Podemos asegurar que no hay ahora mismo un artista vivo que pueda conectar con Lorca de la forma que lo ha hecho Lita', dijo a Efe Buil, que describió a la barcelonesa como 'la artista española más cotizada ahora mismo'.

'Conocíamos su pasión por Lorca, su metodología de trabajar también, porque al final 'Bodas de sangre' no deja de ser una obra de teatro. Y su forma de trabajar, cómo ella recrea primero las escenas para luego pintar todo, creíamos que tenía mucho sentido y mucha conexión con la obra', agregó el representante de Artika.

Junto con Buil y Cabellut, asistieron a la presentación del libro el CEO de Artika, Juan Ribalta, el cónsul general de España en Nueva York, Rafael Conde de Saro, la representante permanente adjunta de España en Naciones Unidas, María Bassols, la directora de la Cámara de Comercio España-EE.UU., Gema Cortijo, y el crítico de arte e historiador estadounidense Robert C. Morgan. EFE