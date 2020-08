Ljungberg, asistente de Arteta, deja el Arsenal

Redacción deportes, 22 ago (EFE).- Es sueco Freddie Ljungberg, leyenda del Arsenal y asistente de Mikel Arteta, ha anunciado este sábado su decisión de dejar el club londinense en busca de nuevas oportunidades en su carrera como entrenador.

'He decidido dejar mi puesto de asistente del entrenador del primer equipo del Arsenal para progresar en mi experiencia como entrenador. He estado relacionado con este club desde 1998 y estoy agradecido por todas las oportunidades que me han dado como jugador y como jugador', indicó Ljungberg en un comunicado.

'Deseo a Mikel y a todo el equipo todos los éxitos para la próxima temporada. Gracias a los aficionados por su constante apoyo y por estar siempre junto a mí. Espero que nos podamos volver a encontrar pronto', apuntó.

El brasileño Edu, director técnico de los 'gunners', explicó que estaban tristes por la marcha del sueco, pero que saben que 'tuvo varias oportunidades los últimos meses y las dejó pasar por el trabajo en el Arsenal'. 'Ahora tiene la oportunidad para considerar otras opciones importantes en su carrera', apuntó.

Edu también consideró que Ljungberg 'ha tenido una gran contribución, principalmente cuando se hizo cargo del equipo en el difícil periodo entre la marcha de Unai (Emery) y la llegada de Mikel (Arteta)', por lo que le estarán 'eternamente agradecidos por lo que hizo'.

Entre otros méritos, fue el responsable de la transición al primer equipo de jóvenes como Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson, Bukayo Saka y Joe Willock.

Arteta, por su parte, afirmó que 'Freddie ha sido un miembro realmente importante del equipo de trabajo' desde su llegada. 'Hizo un gran trabajo haciéndose cargo del equipo cuando Unai se fue', añadió el técnico español. EFE