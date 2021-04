Llorente: 'Necesitábamos una victoria así, volver a creer en nosotros mismos'

Madrid, 18 abr (EFE).- Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid y doble goleador en el triunfo por 5-0 sobre el Eibar en el estadio Wanda Metropolitano, expresó este domingo que su equipo necesitaba una 'victoria así, los goles' y 'volver a creer' en ellos mismos, al tiempo que destacó el 'gran partido de todos'.

'Estoy muy contento. El equipo necesitaba una victoria así. Necesitábamos los goles, volver a confiar en nosotros mismos más todavía, volver a creer en nosotros mismos, que al final somos el mismo equipo que a principio y mediados de temporada ganábamos todo, y son tres puntos muy importantes que nos van a servir mucho para lo que queda', dijo en declaraciones a los medios del club rojiblanco.

'Hoy hemos hecho un gran partido todos. Teníamos ganas de hacer un partido así', continuó Llorente, que marcó dos de los cinco goles de su equipo, este domingo como delantero: 'Para mí es una sensación muy buena poder ayudar al equipo en bastantes posiciones. Significa que el míster (el entrenador Diego Simeone) confía mucho en mí'.

'Hoy me ha tocado un poco más arriba de lo normal. Sea donde sea, mientras sea dentro del campo, me siento a gusto, mis compañeros también me lo hacen muy fácil y hoy me ha tocado arriba, ha salido bien y feliz', explicó. EFE

