Lodi: 'Este partido lo recordaré siempre'

Madrid, 18 feb (EFE).- El brasileño Renan Lodi, defensa del Atlético de Madrid y elegido el mejor jugador del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Liverpool (1-0), expuso que necesitaba un encuentro así, al tiempo que expresó que ha sido uno de sus 'mejores' choques y lo recordará 'siempre'.

'En los últimos partidos hay que reconocer que no estuve bien. Por eso Simeone me había cambiado. Necesitaba tener confianza y un partido como éste para jugar los 90 minutos. Saúl me está ayudando mucho dentro del club, siempre lo hace y merece ese gol', declaró en zona mixta en el Wanda Metropolitano al término del encuentro.

'Creo que ha sido uno de mis mejores partidos con la camiseta del Atlético. Éste y contra el Celta de Vigo serán dos de los partidos que recuerde siempre', valoró el lateral, que dijo que Diego Simeone es 'como un padre' para él: 'Siempre quiere mi bien. A veces me cambia, le pongo nervioso, pero sé que es por mi bien'.

'Era muy importante hacer gol y no recibir. La gente sabe que en Anfield será un partido muy complicado y hay que estar preparado para todo', explicó. EFE

1011340