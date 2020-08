Lola Romero: 'Las jugadoras se dejarán la vida, como auténticas guerreras'

Lucía Santiago

Madrid, 19 ago (EFE).- El Atlético de Madrid encara su primera participación en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina en una situación que no es idílica. Los positivos en COVID-19 de Deyna Castellanos, Silvia Meseguer, Charlyn Corral, Leicy Santos y Laia Aleixandri dejarán al técnico Dani González sin cinco jugadoras que estaban llamadas a ser protagonistas este viernes ante el Barcelona en San Mamés. Ante este panorama, el grupo apelará 'al corazón y la garra', según explicó este miércoles en una entrevista a EFE la responsable de la sección femenina del club colchonero, Lola Romero.

'Nos hacía mucha ilusión arrancar la temporada con este equipo y con los nuevos fichajes, que sumarán experiencia y garra', subrayó Lola Romero, 'pero nos encontramos con una situación que es bastante delicada'. 'Perdemos a cinco jugadoras por su positivo en COVID-19 y, además de la baja de Virginia Torrecilla -que se está recuperando de un tumor cerebral-, tenemos cinco jugadoras que están saliendo de una lesión y Ludmila da Silva será baja en cuartos de final por sanción', indicó.

El Atlético de Madrid viajó este miércoles a Bilbao con las 14 jugadoras disponibles de la primera plantilla y tres del filial. En total, aparecen 17 futbolistas en la convocatoria elaborada por el técnico Dani González para el cruce ante el Barcelona.

Pese a la delicada situación de la plantilla, la UEFA descartó el aplazamiento del partido e impidió a la entidad colchonera inscribir a una séptima jugadora en el lugar de 'Vir'. El órgano rector del fútbol europeo transmitió al Atlético de Madrid que sólo podría alinear a seis nuevas jugadoras con respecto a la lista de los octavos de final. Se trata de la portera sueca Hedvig Lindahl, la lateral italiana Alia Guagni, la central holandesa Merel van Dongen, la centrocampista inglesa Jade Moore, la extremo alemana Turid Knaak y la atacante francesa Emelyne Laurent.

'Ha sido difícil dejar fuera a Pauline Peyraud-Magnin y Grace Kazadi', reconoció Lola Romero.

Durante la conversación con EFE, Romero insistió en que la escuadra colchonera va a 'pelear hasta morir y competir con mucha ilusión'. 'Las jugadoras se dejarán la vida, como auténticas guerreras. Eso es lo que me está transmitiendo Amanda Sampedro como capitana. Las jugadoras no están amedrentadas. Estamos mermados en un cincuenta por ciento para esta guerra, pero todas se han inyectado lo que es el Atlético de Madrid y lo que somos es coraje y corazón', expuso.

La dirigente rojiblanca reparó en la 'ilusión' que le transmite el grupo de cara a su primera aparición en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

'Pedimos el aplazamiento, pero no lo han autorizado, por lo que el mensaje interno es que tenemos que competir con una mentalidad muy fuerte. Más que nunca somos un equipo y en esta pelea nos agarramos la una a la otra. Tendremos que hacer el doble, sacrificarnos más y pelear más. Es el momento de sacar la casta. Todas las jugadoras que viajan a Bilbao piensan que esto se puede sacar adelante. Lo tenemos extremadamente difícil, pero también tenemos un espíritu luchador', comentó Lola Romero.

'Yo veo al equipo en semifinales porque las veo con fuerza y con mucha rabia, con ganas de convertir una injusticia en una gran alegría. Están tristes, sí; pero no derrotadas. Están convencidas de defender algo que le pertenece a todo el grupo, también a las cinco jugadoras que han dado positivo. Si existe la heroica, tiene que ser ahora', agregó.

Preguntada por las cinco jugadoras que causarán baja por la COVID-19, Lola Romero confesó que 'lo están pasando mal' por un doble motivo: 'por la lucha por el bicho y por no estar con sus compañeras'.

'Me quedo con el mensaje que me hizo llegar Laia Aleixandri. Me dijo que no estaba pensando en el coronavirus sino en que se pierde una Champions. Eso habla de su espíritu deportivo. Las cinco se han merecido estar en los cuartos de final de la Champions. Llevaban peleando desde el arranque con el entrenamientos y es una pena que se tengan que quedar fuera. El resto van a sacar la casta por ellas. Somos el Atleti y vamos a pelear con uñas y dientes', aseguró Lola Romero. EFE