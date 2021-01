Londres defiende el refuerzo fronterizo y pide a los británicos no viajar

Londres, 27 ene (EFE).- El Gobierno del Reino Unido defendió este miércoles la aplicación de nuevas medidas en la frontera para controlar la epidemia de la covid-19 y ha insistido en que la población no debe viajar a menos que sea esencial.

El ministro británico de Vivienda, Robert Jenrick, declaró hoy a la emisora Times Radio que el país tendrá 'pronto medidas aún más estrictas' para afrontar la crisis, en referencia al esperado anuncio esta tarde del Gobierno sobre la aplicación de un periodo de cuarentena en hoteles para los viajeros procedentes de países con nuevas cepas, como Sudáfrica y Brasil.

Se espera que la ministra de Interior, Priti Patel, exponga en la Cámara de los Comunes las nuevas medidas fronterizas.

'Vamos a necesitar seguir con el flujo de mercancías en la frontera. No podemos aislarnos del resto del mundo pero la gente no debería viajar de vacaciones, no debería hacer viajes de negocios a menos que sea absolutamente esencial', afirmó Jenrick.

'La gran mayoría del país no debería hacer viajes al extranjero', insistió el ministro, un día después de que el Reino Unido superase los 100.000 muertos por covid-19 desde el comienzo de la pandemia.

Asimismo, Jenrick advirtió sobre la posibilidad de que pueda surgir una nueva variante de la covid-19 a pesar de que puedan aplicarse estrictos controles fronterizos.

'No somos un país que pueda cerrarse herméticamente. Podemos ser una isla pero dependemos de las importaciones y exportaciones; los transportistas cruzan la frontera todos los días, así que siempre existirá la posibilidad de que nuevas cepas entren en el país', puntualizó el titular de Vivienda.

La cuarentena en hoteles se aplicaría en Inglaterra para los residentes británicos, que deberán hacerse cargo del coste, según han adelantado los medios locales.

Las autoridades autonómicas --Escocia, Gales e Irlanda del Norte-- deciden sus propias medidas para contener la epidemia.

En los últimos días, el Ejecutivo no ocultó la inquietud sobre las nuevas cepas sudafricana y brasileña dado que no se sabe aún si las vacunas contra la covid-19 son efectivas ante estas variantes.

El Reino Unido vetó recientemente los vuelos procedentes de Portugal, Sudáfrica y catorce países de Sudáfrica.

El país, que empezó su plan de inmunización el pasado 8 de diciembre, está vacunando con los preparados de Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNTech.

Según las últimas cifras, el numero de muertos por coronavirus en el Reino Unido desde que comenzó la pandemia superó ayer la barrera de los 100.000, tras registrarse ayer 1.631 nuevos muertos.

En total, el Gobierno británico ha contabilizado hasta ahora 100.162 fallecidos por covid-19 en un plazo de 28 días tras haber dado positivo en un test. EFE