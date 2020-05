Londres reconoce que habrá 'algunos controles' de bienes tras el Brexit

Londres, 20 may (EFE).- El Gobierno del Reino Unido aseguró hoy que no aplicará tarifas a los productos en tránsito entre Gran Bretaña y la provincia británica de Irlanda del Norte cuando el país abandone definitivamente la Unión Europea (UE) y el mercado común, aunque reconoció que serán necesarios 'algunos controles'.

Londres presentó este miércoles un documento en el que expone su posición sobre el llamado 'Protocolo Irlandés' de cara a las negociaciones del Brexit con Bruselas, que determinarán la futura relación comercial entre ambos bloques tras el final el final del periodo de transición, el 31 de diciembre.

El Protocolo, también llamado 'salvaguarda irlandesa' está diseñado para mantener abierta la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda después de este divorcio, pues se considera que es clave para la economía de toda la isla y su proceso de paz.

En ese escenario y a efectos de entrada de bienes en el mercado interior comunitario, la futura divisoria entre el Reino Unido y la UE se situaría en el Mar de Irlanda, entre Gran Bretaña (Escocia, Gales e Inglaterra) e Irlanda del Norte.

Los partidos unionistas norirlandeses han advertido de que esa solución podría crear una frontera internacional dentro del Reino Unido, lo que ven como una amenaza para los lazos constitucionales y económicos de la región con el resto del país.

Por ello, el documento presentado hoy por Londres recalcó que no se impondrán 'aranceles sobre los productos que permanezcan dentro del territorio aduanero del Reino Unido', al tiempo que no se levantará tampoco una 'nueva infraestructura aduanera'.

Así, las empresas de Irlanda del Norte tendrán 'acceso ilimitado al resto del mercado del Reino Unido' y podrán 'beneficiarse de los nuevos acuerdos de libre comercio' que se firmarán 'con países de todo el mundo' tras el fin del periodo de transición.

Sin embargo, el documento precisa que 'será necesario' efectuar 'algunos controles', en su mayoría de 'manera electrónica', para los productos agroalimentarios que pasen de Gran Bretaña a la isla de Irlanda, pues sus dos jurisdicciones (norte y sur) constituyen una 'unidad epidemiológica única'.

'Lo que no crea el protocolo -y tampoco incluye provisión alguna para crearlo- es ningún tipo de frontera internacional en el Mar de Irlanda entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte', agrega el texto.

En teoría, esta garantía, pensada para evitar el restablecimiento de una barrera estricta entre las dos Irlandas, entraría en vigor incluso si Londres y Bruselas no fijan una nueva relación comercial al final del periodo de transición.

No obstante, las dos partes mantienen diferencias sobre el funcionamiento del Protocolo, pues el Reino Unido sostiene que no puede ser una 'solución permanente' y que la adhesión de Irlanda del Norte a 'ciertas reglas' del mercado interior y la unión aduanera 'no pueden estar en vigor para siempre'.

'Está pensado para resolver un determinado conjunto de problemas y solo puede hacerlo en la práctica mientras tenga el consentimiento del pueblo de Irlanda del Norte', advierte el documento de Londres. EFE