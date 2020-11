Londres tiene 'plena confianza' en los controles del sistema de EE.UU.

Londres, 6 nov (EFE).- El Gobierno británico mantiene una 'total confianza' en los controles que aplica Estados Unidos para que las elecciones presidenciales celebradas este martes generen un resultado democrático, según confirmó este viernes un portavoz de Downing Street.

'Esta es una carrera ajustada, que tienen que decidir los ciudadanos estadounidenses', dijo hoy a EFE esa fuente.

Aseguró que desde el Ejecutivo de Boris Johnson existe una 'total confianza en los controles y equilibrios del sistema de Estados Unidos para generar un resultado democrático'.

El primer ministro británico, Boris Johnson, recordó ya en el Parlamento el pasado miércoles, interpelado por el líder laborista, Keir Starmer, que su Ejecutivo 'no comenta sobre los procesos democráticos' de sus 'amigos y aliados'.

Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, aludió (sin mencionarlo) a Trump en su cuenta de Twitter, al referirse a una entrevista de televisión hecha al secretario de Estado británico para Escocia, Alister Jack, en la que este se muestra contrario a un nuevo referendo de independencia en la región.

'Como estamos viendo al otro lado del Atlántico ahora mismo, los políticos que despotrican contra la democracia no perduran. No dignifiquemos esta basura. En lugar de eso, intentemos ganar nuestros argumentos para la independencia. El poder no pertenece a los políticos, sino a los ciudadanos', dice Sturgeon. EFE