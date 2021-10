Looser: 'Jugaron conmigo al ratón y al gato, pero seguí mi camino para ganar'

Erg Chebbi (Marruecos), 14 oct (EFE).- Konny Looser dio un paso decisivo para ganar su primera Titan Desert tras adjudicarse la quinta etapa en Erg Chebbi, en el último gran examen donde la presencia de dunas y la navegación fueron determinantes. Aunque los rivales jugaron con el suizo 'al ratón y al gato', al final se impuso en un terreno que en principio le iba a resultar desfavorable.

'He hecho una carrera táctica e inteligente. Después del paso de dunas de la primera parte hubo un momento donde me quedé solo y decidí hacer mi ruta. Ha sido una situación un poco estresante porque no tenía referencia de mis rivales. Estaban jugando conmigo al ratón y al gato', explicó en meta el ciclista suizo.

Fue una jornada de orientación y navegación por el desierto, en el que cada corredor, en un camino no señalizado, podía elegir su itinerario.

'Tenía dudas de qué camino seguir. A la derecha, a la izquierda?. Vi que tenía a Betalú delante y decidí marcarme mis propios objetivos buscando los puntos de hidratación. Al final me junté con Zubero y Zubeldia, pero pude destacarme y ganar la etapa. Estoy muy contento con esta segunda victoria'.

Aunque las diferencias en la general son amplias, 4.21 minutos sobre Haimar Zubeldia, que es segundo, Looser prefiere esperar a la etapa de mañana antes de cantar victoria.

'Vayamos día a día. He conseguido ampliar la ventaja y mañana la etapa es más corta, pero prefiero esperar. Me encantaría ganar en primera participación. Haré todo lo que pueda para mantener el maillot de líder'.

Looser se siente 'confiado y con energía' antes de pasar al palmarés de la Titan Desert como vencedor absoluto.

'Es difícil pedalear en la arena y hay que saber ahorrar energía, pero lo importante es tener bien las piernas y me encuentro muy bien, con confianza. La verdad es que ayer acabé cansado de la etapa, fue muy larga, pero también tengo fortaleza mental y espero saber aprovecharlo', concluyó. EFE

