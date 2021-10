Looser:'Para un suizo es muy especial ganar en Marruecos, me hace feliz'

Maadid (Marruecos), 15 oct (EFE).- El suizo Konny Looser (Hinwill, 32 años) no pudo ocultar en la meta de Maadid su alegría por haber logrado el maillot rojo de la general en su debut en la Titan Desert, donde llegó sin equipo de asistencia mecánica propia.

Con dos victorias de etapa, el excampeón del Mundo de maratón sub'23 destacó que 'para un suizo es muy especial ganar en Marruecos'.

Looser, quien subió al podio acompañado por los españoles Haimar Zubeldia y Guillem Muñoz, segundo y tercero respectivamente, superó con nota una prueba que le presentó muchas dificultades.

'Estoy muy contento con la victoria. Para un suizo como yo, venir a Marruecos a una carrera como ésta no es sencillo. Por eso, me hace una ilusión especial, y más después de ver el nivel de la organización y todo el montaje que hay detrás', señaló el campeón en meta.

En una temporada 'complicada por la pandemia', Looser afrontó la Titan sin experiencia en Marruecos, pero sin presión alguna. Su larga trayectoria en pruebas africanas fueron un fuerte apoyo.

'Llegué confiado porque las ultimas carreras me fueron bien en Suiza, por eso vine con ganas y bien de forma. Me sirvió el hecho de competir sin presión. En cuanto al recorrido, ha sido similar a escenarios de Namibia y Sudáfrca, que conozco muy bien. Mi mujer es namibia y ese país es mi segunda casa', comentó.

Tras impedir con su victoria el récord de 5 títulos que perseguía el catalán Josep Betalú, el ciclista helvético, ya piensa en la posibilidad de volver a la Titan 2022.

'Si el calendario me lo permite me gustaría poder volver el año que viene. He acabado muy contento por la aventura, la convivencia y todo lo que se respira alrededor de la Titan Desert. Estoy seguro que es una de las carreras de referencia del mountain bike', concluyó. EFE

soc/lm