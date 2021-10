Looser se proclama rey de las dunas y deja sentenciada la Titan Desert

Carlos de Torres

Erg Chebbi (Marruecos), 14 oct (EFE).- El suizo Konny Looser (Hinwill, 32 años), comentó antes de debutar el pasado domingo en la Titan Desert que no tenía experiencia alguna de navegar en inmensos escenarios como el desierto ni de superar dificultades como las dunas. Cinco etapas después volvió a hacer honor al maillot rojo de líder con una clara victoria en la quinta etapa, en la que se doctoró en las inmensas montaña de arena de Erg Chebbi.

El ciclista helvético, un especialista en pruebas de maratón, donde fue campeón del Mundo sub-23, dio una lección en una durísima jornada de puro desierto en la que superó con notable alto el paso de las dunas y con sobresaliente la prueba de navegación, ya que el recorrido no estaba señalizado.

Esas pericias y las fuerzas que lleva en sus finas piernas le llevaron a coronar en solitario la etapa con salida y meta junto a las esculturas de arena de Erg Chebbi, de 107 km de recorrido.

Looser, a un paso del éxito en su estreno en el desierto marroquí, atravesó la meta con un tiempo de 4h.02.49, siempre sonriente, con la impresión de llegar de dar un simple garbeo en bici. Superó en 1.55 minutos a los españoles Haimar Zubeldia y Julen Zubero, que precedieron a Josep Betalú, el primero en pasar el primer tramo de dunas, pero cuarto al final, de la etapa, a 2.57.

LOOSER DE ADAPTÓ A LAS DUNAS Y AL CALOR

El suizo también se adaptó al calor. Procede del país más montañoso de Europa, pero ha pasado largas temporadas en Sudáfrica, donde ha destacado en la Cap Epic y sabe lo que es rodar a casi 40 grados. 'Me encanta el calor, mucho más que el frío. Por eso me gusta tanto Sudáfrica. No tengo problemas con el calor. Tengo más problemas si corro por debajo de 10 grados', explicó.

A falta de la etapa que echará el telón a la 16a edición de la Titan Desert, las cuentas están claras. Looser y es inalcanzable para sus rivales. Le sigue en la general el exprofesional en ruta Haimar Zubeldia a 4.21 minutos y el catalán Guillem Muñoz a 4.52. No renovará el título Josep Betalú, a 40 minutos.

La etapa fue una prueba de supervivencia. Las pistas de arena, las dunas y el calor fueron un castigo. Al poco de comenzar la etapa, y tras pasar el pueblo nómada de Merdani, los corredores hubieron de atravesar una cordillera de 6 kilómetros de dunas altas. Imposible rodas en ese terreno.

Pocos pudieron dar pedales, normalmente buscado las partes altas de la pared de arena, más dura para el tránsito. La mayoría del pelotón, pie a tierra y a caminar en busca de la pista transitable, no sin antes expulsar de las zapatillas la arena acumulada.

De las dunas salió disparado Betalú, pero el catalán falló en la navegación y enseguida le atrapó Konny Looser, quien puso un ritmo demoledor para aclarar la cabeza de carrera. Hubo momentos de confusión, cada uno tiraba para un lado, los rivales jugaban 'al ratón y al gato' con el suizo, pero el líder marcó su línea recta hacia las estaciones de hidratación y ese fue su acierto.

Desde el ecuador de la prueba Looser fue solo, casi siempre perseguido por Zubero y Zubeldia. Ya no cedió ni un metro. Es el más fuerte y lo demostró en la única etapa en la que podía demostrar debilidad. Pero su teórica inexperiencia no se materializó por ningún lago. Navegó por el desierto a toda vela, resistió el calor y las dunas fueron obstáculos menores para un inminente campeón.

En categoría femenina la victoria fue para la española Silvia Roura, quien se impuso al esprint a la primera líder de la prueba, Ramona Gabriel. En la general mantuvo el primer puesto la alemana Anna Jordens.

Este viernes fin de la aventura con la sexta y última etapa entre Erg Chebbi y Maadid, de 74 km, jornada más corta, pero con mucha dureza. En su camino hacia lo gloria, los corredores deberán superar previamente un duro repecho a mitad del trazado, pistas pedregosas, descensos rápidos muy arenosos y el vadeo de un río, antes de cruzar la línea de meta y colgarse al cuello la medalla de 'finisher', o lo que es lo mismo, de titán del desierto. EFE

